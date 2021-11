Xavi Hernández al rescate: empieza la era del nuevo entrenador del Barcelona

Superada la última ventana de partidos internacionales de 2021, regresa LaLiga Santander con el ansiado retorno de Xavi Hernández, ahora como nuevo técnico del Barcelona, para reflotar una nave sin rumbo que transita lejos de los puestos de privilegio que lidera la Real Sociedad con Real Madrid y Sevilla como escuderos.

El hasta hace unos días técnico del Al Sadd catarí, estandarte como futbolista del conjunto azulgrana y de la selección española, retorna al fútbol español con la esperanza en el club que dirige Joan Laporta de que sea capaz de recomponer al equipo, tanto en el aspecto del juego como en el de resultados.

Llega casi en condición de auténtico salvador. E irrumpe precisamente con un derbi ante el Espanyol para abrir boca, con la obligación desde el primer minuto de responder a las expectativas y todos los focos centrados en su persona.

Clasificatoriamente, el Barcelona encara esta nueva etapa a once puntos del líder, a diez de Real Madrid y Sevilla y a seis del Atlético de Madrid, defensor del título. Lleva cuatro partidos sin ganar -dos derrotas y dos empates-, y en la tabla está igualado con el Espanyol, que está cuajando un buen comienzo de temporada con triunfos de relevancia, como el obtenido en octubre ante el propio cuadro madridista.

No gana el conjunto 'perico' en el Camp Nou desde febrero de 2009, cuando un doblete de Iván de la Peña le permitió puntuar por última vez en el feudo del eterno rival, pero se presenta en esta ocasión dispuesto a romper esta racha al amparo de las buenas sensaciones, su competitividad y el buen momento del delantero Raúl de Tomás, reforzado por su debut con la selección española.

Será, por encima de todo, la primera oportunidad para ver qué mimbres emplea y por qué planteamiento apuesta Xavi, al que este parón le ha permitido al menos recuperar para la causa a jugadores que atravesaban problemas físicos.

La Real Sociedad volverá a defender el liderato que se ha ido ganando con solvencia y hasta autoridad, en esta ocasión ante un Valencia que no acaba de encontrar la regularidad necesaria para meterse en los puestos europeos. Además, no podrá contar por sanción con Hugo Guillamón y por problemas físicos con Gabriel Paulista, clave ambos para José Bordalás.

Atentos a un fallo del conjunto de Imanol Alguacil estarán de nuevo el Real Madrid y el Sevilla, segundo y tercero a un punto, que persiguen su tercera victoria consecutiva. El equipo del italiano Carlo Ancelotti visitará al Granada y el de Julen Lopetegui recibirá al Alavés, que luchan por alejarse de la zona de peligro.

Doce victorias lleva el Real Madrid ante el Granada, frente al que no pierde desde febrero de 2013, pero sabe que la vuelta de los parones de selecciones son complicados, y más ante rivales que ya se están jugando la vida como el de Robert Moreno, que vio frenada su escalada en el RCDE Stadium.

El renacido Alavés de Javi Calleja -diez puntos de los últimos doce posibles- lanza un órdago al Sevilla, dispuesto este año a luchar de tú a tú con los grandes favoritos y de aprovechar su amplia plantilla, ahora mermada en ataque por la lesión de amplio recorrido del marroquí Youssef En-Nesyri, sin olvidar la del capitán Jesús Navas.

El Atlético de Madrid, que perdió terreno con su empate en Balaídos, tiene un partido complicado en el Wanda Metropolitano ante Osasuna pese a que el equipo navarro ha perdido fuelle en los cuatro últimos encuentros, en los que ha encadenado dos empates y dos derrotas. Prohibido fallar para los del argentino Diego Pablo Simeone, que recuperará a Marcos Llorente al francés Thomas Lemar.

Dos derrotas han lastrado la marcha del Betis del chileno Manuel Pellegrini y ahora le obligan a recomponerse. De entrada visitará al Elche, cuya situación en zona de descenso le hace si cabe más peligroso. La armada argentina del ataque ilicitano se presenta como una clara amenaza para el conjunto heliopolitano, que pierde al 'ancla' argentino Guido Rodríguez por tarjetas.

Justo un punto por detrás del Betis cierra la zona europea el sorprendente Rayo, que vuelve a jugar en su escenario favorito, el estadio de Vallecas. Recibirá con el objetivo de reencontrarse con el triunfo al Mallorca, que ha empatado sus cuatro últimos partidos.

Esa zona de privilegio es a la que quiere llegar el Athletic después de tres partidos sin vencer. Para ello precisa el triunfo en casa del Levante, único equipo que no conoce la victoria y que es penúltimo con los mismos puntos que el Getafe, farolillo rojo, necesitado también de los puntos ante un rival directo como el Cádiz, decimosexto muy cerca del peligro y que tiene la duda del panameño 'Choco' Lozano.

Celta y Villarreal completarán la jornada en un duelo atractivo, entre dos equipos con mimbres para estar en la zona alta de la tabla pero que no han encontrado hasta ahora el camino.

No obstante, la reacción de los de Eduardo 'Chacho' Coudet ante el Barcelona, al igualar un 0-3, y el triunfo de los de Unai Emery ante el Getafe, es un buen punto de partida. Lo peor para los locales es la baja por sanción del peruano Renato Tapia y de Hugo Mallo por lesión, y lo mejor para los visitantes el posible regreso de Gerard Moreno.

Programa de la 14ª jornada (hora Colombia):

Viernes 19:

3:00 p.m. Levante-Athletic -

Sábado 20:

8:00 a.m. Celta-Villarreal

10:15 a.m. Sevilla-Alavés

12:30 p.m. Atlético de Madrid-Osasuna

3:00 p.m. Barcelona-Espanyol

Domingo 21:

8:00 a.m. Getafe-Cádiz

10:15 a.m. Granada-Real Madrid

12:30 a.m. Elche-Betis

3:00 p.m. Real Sociedad-Valencia

Lunes 22:

3:00 p.m. Rayo Vallecano-Mallorca.