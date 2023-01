Xavi Hernández , entrenador del Barcelona , aseguró este domingo, después de ganar 0-1 al Atlético de Madrid, que la victoria en el Estadio Cívitas Metropolitano es "importante" y recordó que su equipo todavía no ha "ganado nada".

El técnico del conjunto 'azulgrana' se mostró cauteloso después de sumar tres puntos de prestigio en uno de lo campos más complicados de LaLiga Santander. Aunque reconoció estar contento por haber superado al equipo de Diego Simeone, quiso frenar una posible euforia desmedida de sus jugadores y aficionados.

Publicidad

"Tampoco no hemos ganado nada. Estoy muy contento. La alegría va por dentro. Es una victoria importantísima, pero nada ganado. Tenemos tres puntos por encima del Real Madrid y la ventaja con el Atlético es considerable. A partir de aquí, cautela. Lo hemos celebrado en el vestuario sin más", dijo.

El técnico del Barcelona calificó el choque contra el Atlético como "complejo y difícil" y señaló que la victoria es "clave" para su equipo.

"Sin Lewandowski, sin Jordi Alba, teníamos bajas importantes y al final hemos sacado un partido importante. Muy difícil. El Atlético nos ha hecho sufrir, especialmente en la segunda parte. Nos han apretado muy bien arriba, es un equipo físico, ganan duelos, la gente aprieta y es muy difícil ganar en este estadio. Me voy muy contento", apuntó.

Además, resaltó la fortaleza atrás del Barcelona y destacó un nombre, el del uruguayo Ronald Araújo: "Es un defensa extraordinario. Igual que Christensen, Balde... Han estado extraordinarios y me enorgullece. Araújo es un líder. Le he preguntado si estaba bien del adductor, me ha dicho que sí y eso me tranquiliza", comentó.

Publicidad

"Hemos estado muy bien en defensa. Muy solidarios, muy sólidos. Tenemos que mejorar en juego, sobre todo en la segunda parte, tener más alternativas en cuanto nos presionan alto. A partir de ahí, el equipo ha hecho un esfuerzo encomiable. Se ha dejado la piel y esto es importantísimo. Esta actitud y sacrificio nos iba mucho. Nos podíamos colocar a tres puntos del Real Madrid y eso significaba mucho", agregó.

Sin embargo, dijo que sus jugadores abusaron "del pase atrás" a Marc-André ter Stegen cuando robaban la pelota después de ganar duelos. Para Xavi, es importante "jugar en campo contrario".

Publicidad

"Tenemos que tener más alternativas para salir de la presión. Ellos tenían coraje y fe, te aprietan y sin saber cómo estuvimos atrás. Pero hemos hecho un partido excelente. A nivel de generosidad, sobre todo", agregó Xavi.

Por último, dejó claro que la mejor forma de atacar para el Barcelona es con la posesión: "Teníamos que seguir con la intensidad de la primera media hora. Dominar el partido, que nos gusta tener el balón. En la segunda parte ha habido minutos que no lo hemos tenido. El Atlético nos ha hecho sufrir. Nuestra base es defender teniendo el balón. A veces hay un contrario que no te deja. Muchas veces dependes también del tono en el que está el jugador en ese partido", indicó.

"Existió la sensación de que te podían haber empatado, pero también que nosotros podríamos haber hecho el 0-2. Con un marcador ajustado cabe la posibilidad de que te empaten. Pero a veces hay fase del partido en el que te dominan y hay que saber sufrido. Hoy hemos sabido sufrir muy bien", comentó.

"Queremos dominar e ir a campo contrario y generar ocasiones dominando con el balón. Prácticamente, mi primer mandamiento es tener el balón. Sufro cuando mi equipo no lo tiene. Pero ellos nos han complicado y a partir de ahí hemos hecho fases muy buenas y otras no tan buenas. En esos momentos, hemos dominado el sufrimiento", concluyó el técnico del Barcelona.