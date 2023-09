Xavi Hernández criticó los errores defensivos del Barcelona tras el empate 2-2 contra el Mallorca

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, ha expresado su preocupación después del empate (2-2) frente al Mallorca en el estadio Son Moix. En una rueda de prensa postpartido, Xavi compartió sus impresiones sobre el rendimiento de su equipo y los desafíos que enfrentan en esta temporada.

El técnico catalán comenzó hablando sobre la actuación de su equipo en el partido contra el Mallorca. Xavi destacó que en la primera mitad del juego, su equipo se precipitó y careció de paciencia en la búsqueda de espacios para atacar. Además, señaló que cometieron errores defensivos que resultaron en goles en contra. "Creo que nos hemos precipitado. No encontrábamos espacios y nos ha faltado paciencia. Esos errores atrás no pueden volver a pasar. Este año no estamos acertados en esa faceta", admitió Xavi.

El entrenador también lamentó el hecho de que su equipo debió haberse ido al descanso con una ventaja, pero en cambio, se encontraron en desventaja debido a otro error defensivo. Estos errores puntuales en defensa están siendo un desafío para el Barcelona en esta temporada y han llevado a un mayor escrutinio sobre la línea defensiva del equipo.

Al ser cuestionado sobre las estadísticas que muestran que el Barcelona ha encajado 8 goles en los primeros siete partidos de Liga, los mismos que en 25 jornadas de la temporada anterior, Xavi enfatizó que esto refleja los problemas específicos que su equipo necesita abordar. "Tenemos que concentrarnos más", remarcó el técnico del conjunto azulgrana.

A pesar de los problemas defensivos, Xavi también resaltó algunas mejoras en la segunda mitad del partido contra el Mallorca. Mencionó que el equipo mostró más calma en la segunda parte y generó oportunidades de gol, destacando los intentos de jugadores como Cancelo, Gündogan y Joao Félix.

Con esto, Xavi y su equipo técnico tienen la tarea de encontrar soluciones para mejorar la consistencia defensiva del Barcelona. Estos desafíos están poniendo a prueba al equipo en esta temporada, y Xavi está comprometido a trabajar en conjunto con los jugadores para superar estas dificultades y mantener las aspiraciones del Barcelona en todas las competiciones en las que participa.