Xavi Hernández: "Es evidente que no estamos en el mejor momento en juego ni en resultados"

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, lamentó el empate sin goles cosechado frente al Getafe, el segundo consecutivo en Liga de España sin marcar tras la eliminación en la Copa del Rey contra el Real Madrid, y dijo que "es evidente" que no están en el mejor momento de la temporada.

El Barcelona empató en el Coliseum Alfonso Pérez un duelo en el que tuvo dos ocasiones muy claras para marcar en la primera parte con sendos remates a los postes de Alejandro Balde y Raphinha.

"Es evidente que no estamos en el mejor momento de la temporada en juego ni en resultados. Lo hemos intentado de todas las maneras, pero hemos estado espesos e incómodos. Era un partido muy dificultoso en un campo muy complicado", dijo Xavi, en conferencia de prensa.

"Hay que ver cosas positivas y cosas a mejorar. Cuando se ponen atrás, en ataque posicional, el Getafe cuesta de por sí. No hemos generado ocasiones, no hemos estado finos, y en eso no nos ha ayudado el estado del terreno de juego, que no es excusa", manifestó.

Publicidad

"No hemos generado las ocasiones ni hemos tenido el acierto ni la fortuna. Nos ha perjudicado bastante la circulación de balón, el ataque posicional y eso perjudica al equipo que tiene más el balón. Ayer (sábado) entrenamos con el campo seco. A mí se me ha criticado mucho por el tema de la superficie. Hoy lo ha visto todo el mundo. Es muy difícil jugar así, es malo para el espectáculo. El balón se queda trabado, es malo incluso para el Getafe. Es fundamental que esté en buenas condiciones", señaló Xavi.

El técnico 'azulgrana' aseguró que el pequeño bache de resultados que atraviesa su equipo "no es problema de actitud, sino de fútbol".

"Me cabrearía si viera falta de actitud o de ambición, pero ellos tienen alma. No es problema de actitud, es de fútbol", comentó el estratega del Barcelona.

Publicidad

Por último, Xavi Hernández se mostró esperanzado en que la semana que viene se puedan recuperar "dos o tres" futbolistas de los que no han podido jugar en Getafe.

"No es una excusa, tenemos una plantilla buena y estoy satisfecho. A partir de ahí, minimizar las lesiones y recuperar a gente. Ya planificaremos para la próxima temporada y veremos lo que ha salido mal esta temporada", concluyó el director técnico del líder de la Liga de España.

El siguiente partido del Barcelona en la Liga de España será frente al Atlético de Madrid el día domingo 23 de abril, a las 9:15 de la mañana, en hora de Colombia.