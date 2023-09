Xavi Hernández: "Jamás hemos sentido que los árbitros beneficien al Barcelona"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, se ha pronunciado en una rueda de prensa previa al crucial partido contra el Sevilla, e n medio de la controversia que rodea al caso Negreira y la reciente imputación por cohecho. Las declaraciones de Xavi han arrojado luz sobre su percepción sobre este asunto y su enfoque en medio de las crecientes tensiones.

Xavi comenzó expresando que "nunca, nunca" ha tenido la sensación de que los árbitros hayan beneficiado al Barcelona en sus encuentros. Esta afirmación se produce en un contexto en el que el club catalán está bajo escrutinio debido a la imputación de varios dirigentes y el propio Barcelona en relación con el caso Negreira, que involucra presuntos pagos irregulares al entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Enríquez Negreira.

El entrenador del Barcelona destacó que su opinión sobre el tema ha sido constante a lo largo de los meses. Hizo hincapié en la atención mediática constante que rodea esta situación y señaló que se espera que aparezcan nuevas noticias periódicamente. "Tirar de hemeroteca, tanto que os gusta. De aquí una semana habrá otra noticia, de aquí quince días, igual; de aquí un mes otra...", comentó Xavi, reflejando su escepticismo hacia la atención mediática constante que recibe el asunto.

Sin embargo, cuando se le preguntó si había reflexionado sobre por qué el Barcelona realizó pagos durante un largo período a Enríquez Negreira, quien en ese momento era vicepresidente del CTA, Xavi respondió de manera pragmática. Dejó claro que no se dedica a reflexionar sobre estos temas y que su enfoque está en su papel como entrenador del Barcelona. "Tengo poco tiempo y me dedico a otras cosas, no a reflexionar sobre estos temas", afirmó.

Xavi, centrado en su papel como entrenador, ha demostrado que prefiere enfocarse en su trabajo en el campo de juego y no involucrarse en cuestiones extradeportivas. Aunque la controversia relacionada con el caso Negreira continúa siendo tema de debate en el entorno del Barcelona, Xavi parece decidido a mantenerse al margen de esta polémica y concentrarse en los desafíos deportivos que enfrenta el equipo.

Este episodio refleja la habilidad de Xavi para mantener su tranquilidad y concentración en medio de situaciones complicadas, lo que podría ser un factor clave para guiar al Barcelona en su búsqueda de éxito en la temporada. Con su mente puesta en el partido contra el Sevilla, Xavi está dispuesto a liderar al equipo hacia un rendimiento sólido en el campo de juego, dejando que otros aborden las cuestiones fuera de él.