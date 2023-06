Xavi Hernández: " Me gustaría mucho que Messi volviera, él lo sabe, ya hemos hablado"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, reconoció este sábado que ha hablado con Leo Messi para tratar su posible regreso a la entidad azulgrana este verano y que el argentino sabe que su eventual incorporación supone una prioridad para el club catalán.

"Tenemos las prioridades muy claras. Me gustaría mucho que Messi volviera. Él lo sabe, he hablado con él. Me haría especial ilusión; no sólo como entrenador, también como culé. Leo es un jugador espectacular, ahí donde ha ido le han ido bien las cosas, pero es una decisión personal y entendería cualquier escenario", declaró el técnico egarense.

Desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, Xavi reconoció que "la prioridad futbolística a parte de Leo es el pivote defensivo", si bien evitó pronunciarse sobre ningún otro de los posibles fichajes del Barcelona. "De nombres no puedo adelantar nada, el club sabe mis prioridades", insistió.

De hecho, el técnico del conjunto azulgrana reconoció estar "a la expectativa" de la resolución definitiva de LaLiga sobre el plan de viabilidad presentado por el Barcelona para diseñar la plantilla de la próxima temporada.

Esta situación de "standby", en palabras del técnico, le ha impedido hablar con los jugadores que posiblemente tengan que dejar el club este verano: "No he podido hacerlo porque quizás no podamos fichar. La situación no me permite actuar".

Sobre el partido de este domingo en Balaídos contra el Celta, Xavi confirmó la titularidad de Ter Stegen, que aspira a superar el récord de porterías a cero en una temporada liguera, y subrayó que sus jugadores saldrán a por la victoria "por respeto al club" pese a no jugarse nada desde el punto de vista clasificatorio.

"El equipo quiere terminar con buenas sensaciones, dar una buena imagen y ganar. Están en juego el pichichi de Lewandowski y el récord de Ter Stegen. Nos jugamos mucho menos que el Celta, que está en una situación delicada, pero queremos hacer bien las cosas. Los jugadores han entrenado muy bien y están disfrutando de esta etapa", aseguró.

Por último, Xavi aseguró "no habrá problemas" para renovar su contrato con el Barcelona, que vence en 2024: "El presidente me ofreció renovación cuando perdimos la semifinal de la Copa del Rey. Valoro la confianza del club. La renovación será esta semana o la próxima. Ojalá podamos estar muchos años juntos".