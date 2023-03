Barcelona vs. Real Madrid: Xavi Hernández visualiza un partido parejo frente a los 'merengues'

El entrenador del Barcelona , Xavi Hernández , explicó que no hay favorito y que el "partido está al 50%" antes del clásico de LaLiga Santander ante el Real Madrid de este domingo en el Spotify Camp Nou por la jornada número 26 del fútbol español.

"Visualizamos un partido en el que intentaremos tener más dominio que en el último clásico de Copa. Intentaremos ser mucho más protagonistas con el balón", añadió el técnico azulgrana en la rueda de prensa previa al encuentro.

El conjunto azulgrana, en caso de triunfo, sacaría 12 puntos al Real Madrid en lo alto de la clasificación. "En caso de ganar, sería un golpe en la mesa. Aunque no sería un golpe definitivo", consideró Xavi. Tras el clásico aún quedarán 12 jornadas de Liga.

Además, el entrenador del Barcelona admitió que ve "al Real Madrid fuerte" y está convencido de que el equipo de Carlo Ancelotti volverá a "apretar arriba" como ya hizo en el reciente clásico de Copa del Rey.

La motivación de Xavi para el partido de mañana es máxima: "Los clásicos a mi me ponen, me extramotivan. Tenemos mucho qué ganar mañana. Estamos con la ilusión de mostrar nuestra mejor versión".

El Barcelona tendrá dos bajas por lesión, Ousmane Dembélé y Pedro González 'Pedri', que en el entrenamiento del viernes se resintió de su lesión.

"Pedri llegaba muy justo. Ayer quiso entrenar y se resintió un poco, no se sintió bien. Y, en estos partidos, si no estás al 100% mejor descansar. Lo que no queremos es perder a Pedri dos meses más", explicó el técnico.

En cualquier caso, espera que la baja del centrocampista canario no sea un impedimento para que el Barcelona sea protagonista con el balón. "Igualmente somos capaces de ser dominadores ante el Madrid", analizó.

Uno de los duelos del 'clásico' será el que tendrán Vinicius Junior y Ronald Araujo, del que el técnico azulgrana se deshizo en elogios.

"Es muy fuerte físicamente, es veloz, intuye muy bien por dónde se va a desmarcar el contrario. Es un líder, es uno de los mejores defensas que hay en el mundo. Araujo normalmente ha salido ganador de los duelos con Vinicius", dijo Xavi.

Por otro lado, preguntado por si le molesta que algunos pongan en duda los títulos que ganó como jugador del Barça como consecuencia del 'caso Negreira', Xavi volvió a ser contundente: "Nunca sentí que ganaba por los árbitros. Igual que no quiero que me perjudiquen, tampoco quiero que me beneficien".