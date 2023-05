Xavi Hernández se sinceró: "Desde enero estoy disfrutando como entrenador del Barcelona"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que desde enero de este año está "disfrutando" como entrenador, algo que no sucedía, según reconoció, en sus primeros meses en el banquillo del Spotify Camp Nou.

En la rueda de prensa previa al encuentro liguero contra Osasuna, el preparador egarense puso en valor la más que probable conquista de LaLiga, un título "muy importante" para el club y que "daría mucha estabilidad", puntualizó.

"Tiene mucho mérito estar donde estamos, ya le hemos quitado una Supercopa de España al Real Madrid, estamos en un proceso de construcción todavía, aunque la gente no quiera escucharlo, pero hay que construir ganando, recordó.

Publicidad

El espejo para Xavi es el Manchester City de Pep Guardiola. "El mejor equipo del mundo", dijo el técnico azulgrana, quien apuntó que el conjunto inglés "tiene al mejor entrenador".

Con todo, el equipo catalán tendrá suficiente en sumar ocho puntos en los próximos seis encuentros para sellar matemáticamente el título, aunque, si el Real Madrid pincha en las próximas dos fechas y el Barça suma seis puntos, podría cantar el alirón el próximo 14 de mayo en el RCDE Stadium contra el Espanyol.

Preguntado por esta posibilidad, Xavi dijo que le gustaría ganar el campeonato "cuanto antes", si bien no escondió que "puestos a elegir" preferiría levantarlo en el Spotify Camp Nou.

Publicidad

El próximo rival del Barça en su camino para celebrar el título será Osasuna -"un equipo que nos puede complicar mucho", avisó Xavi- y que el próximo sábado jugará la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid.

Xavi bromeó sobre sus preferencias con vistas a la final copera. "¿Tú qué te imaginas?, le espetó al periodista que hizo la pregunta. Este no respondió y Xavi agregó entre risas: "No te lo imaginas, pues yo tampoco. No te contesto", aseguró.

Y, preguntado otra vez sobre la misma cuestión, agregó: "El sábado disfrutaré de la final, aunque ya veremos si la puedo ver. Tengo un acto, que gane el mejor".

En la comparecencia, Xavi también habló sobre Lamine Yamal, que con 15 años, 9 meses y 16 días se convirtió ante el Betis en el jugador más joven en debutar en Liga con la zamarra del primer equipo azulgrana.

Publicidad

El técnico aseguró que el joven futbolista es "una persona alegre y positiva" que no tendrá problemas, según agregó, en gestionar el éxito.

Lamine tiene que firmar en julio su primer contrato como profesional. En este sentido, Xavi explicó que la situación del jugador "está bajo control" y subrayó que "tiene la mente centrada en jugar con el Barça".