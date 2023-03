Xavi Hernández: "¿Ser el Alex Ferguson del Barcelona? Ojalá, me encantaría, pero lo veo difícil"

El técnico barcelonista, Xavi Hernández, cree que "no es el momento" de hablar sobre su renovación y preguntado sobre si le gustaría convertirse en el Alex Ferguson del Barça comentó que "ojalá" fuera así, que le "encantaría", pero que lo ve "difícil".

Alex Ferguson estuvo 27 años en el Manchester United y Xavi comentó que le encanta estar en el Barça. "Estoy agradecido por las palabras del presidente (Joan Laporta) -que hace unos días comentó que pensaba en ofrecer la renovación al entrenador-, que siempre me dice que está contento con el trabajo y eso es importante", dijo.

"Me gustaría seguir muchos años aquí, pero creo que no es el momento de hablar de la renovación, porque ahora no importa el contrato del entrenador, sino ganar títulos", insistió.

Publicidad

Admitió, sin embargo, que ha hablado con Laporta sobre su renovación, pese a tener éste y un año más de contrato (junio 2024). "Tengo una comunicación fluida con él, me lo ha comentado muchas veces, pero siempre le pido tranquilidad, porque ahora estamos centrados en ganar títulos, pero también podemos no ganarlos. Hay que centrarse en lo deportivo, no en lo contractual", comentó.

En cuanto a lo deportivo, Xavi calificó como "muy importante" el partido de mañana en San Mamés. "Mañana(domingo) y la semana que viene ante el Real Madrid, se juega mucha liga. Son seis puntos, que no serían decisivos, pero sí trascendentales. Hay que dar la talla, competir, será una guerra futbolística sensacional y después ya pensaremos en el Clásico", insistió.

Considera el entrenador del Barcelona que mantener la diferencia de nueve puntos es clave: "Es una final para nosotros. Tenemos que mantener la diferencia antes de medirnos al Real Madrid en una salida complicada".

Publicidad

Habló Xavi sobre la vuelta de Robert Lewandowski, al que calificó como "un ejemplo de implicación y compromiso", un futbolista que "siempre quiere jugar, un jugador diferencial que ha cambiado la mentalidad del equipo" y una alta "importantísima y vital" frente a un partido como el de mañana.

Cree que pese a las victorias del equipo sin la presencia de Robert Lewandowski, muchas de ellas por la mínima, el Barça lo ha echado mucho de menos.

"Él es el primero que presiona, pierde pocos balones cuando baja a recibir, marca diferencias en todos los aspectos y es fundamental para nosotros", resumió.

Pese a tener cuatro jugadores apercibidos de sanción (Kessié, Busquets, Raphinha y Ferran Torres), el entrenador azulgrana advierte que sus futbolistas "no jugarán con el freno de mano puesto" por lo que "si cae alguno, caerá" y que el único pensamiento del equipo está en San Mamés, no en el Clásico.

Publicidad

Se refirió a la planificación del próximo curso y admitió que el Barcelona buscará un lateral, un central y un delantero, aunque todo estará en función de la economía.

Xavi también se refirió sobre la continuidad del director deportivo, Mateu Alemany, que podría tener ofertas para abandonar el Barcelona al término de la temporada.

"Hace un trabajo extraordinario, es un líder, una persona fiable, con experiencia y va de cara. No puedo estar más contento. Mateu y Jordi (Cruyff) hacen un equipo extraordinario. Creo que está a gusto aquí y espero que continúe aquí muchos años", resumió.