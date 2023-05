Xavi Hernández y la posibilidad de contar con Lionel Messi: "Dependemos de lo que quiera hacer él"

El técnico barcelonista Xavi Hernández aseguró que a Lionel Messi lo quieren "todos los culés, independientemente de que venga o no" y que todo depende de "lo que quiera hacer él".

"Todos los culés estamos de acuerdo que Messi se merece una despedida, un homenaje, vamos a ver. Messi es historia del club, no sabemos si vendrá o no, pero es el mejor futbolista de la historia y se merece también una despedida", insistió el entrenador barcelonista.

Recordó Xavi que cuando asumió el cargo como entrenador, el club estaba "en un momento muy difícil, en una situación realmente complicada".

"Hemos puesto todos nuestro granito de arena para estar donde estamos y es un síntoma positivo para segur trabajando, aunque nos vayamos a Montjuic necesitamos el cariño de toda esta afición", afirmó.

En cuanto a Ansu Fati, autor hoy de dos goles, comentó que estuvo "muy vivo" y explicó: "Vamos a ver dónde estamos y si fichamos o no. No es un mensaje para él, vamos a planificar la temporada para ser más competitivos si podemos, en los despachos se está haciendo muy buen trabajo y veremos cómo construimos el equipo la siguiente temporada".

"No estamos de brazos cruzados, vamos a intentar reforzarnos tanto como podamos, pero somos conscientes de que puede haber distintos escenarios. Dependemos del 'fair play' y puede ser que nos dejen o no, es la situación que nos ha tocado heredar", añadió.

Comentó que el Camp Nou es historia del Barça: "Es Johan (Cruyff), Messi, el 5 a 0…. Son momentos que han mejorado la historia de este club, las ovaciones a los futbolistas, son recuerdos que uno tiene en su memoria y por eso hoy es un día muy emotivo".

Xavi destacó finalmente el adiós de Sergio Busquets y de Jordi Alba: "Son dos leyendas del barcelonismo, creo que son los mejores que he visto en su posición. Ha salido todo redondo, los echaremos en falta".

"Les he dicho que son unos afortunados, no todos pueden despedirse así, ovacionados por la gente y sabiendo que te vas, con dos títulos, que no son poco, y con el agradecimiento de los aficionados. Ellos tienen la sensación de haber hecho bien el trabajo y eso no tiene precio, se lo merecen", concluyó.