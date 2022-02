Xavi Hernández y unas fuertes declaraciones: "Jugar a perder tiempo es hacer trampa"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, dijo este sábado que "jugar a perder tiempo es hacer trampa", en la previa del encuentro de Liga que enfrentará al equipo azulgrana con el Valencia este domingo en Mestalla a las 16.15h.

"Si quieres perder tiempo, hazlo jugando al fútbol. Yo creo que iríamos mejor, casi en todos los deportes hay tiempo efectivo. Pero no hablaba del Valencia, no señalaba a nadie. (José) Bordalás (técnico del conjunto de Mestalla) me parece un entrenador fantástico", insistió en rueda de prensa sobre un tema al que ya se refirió el jueves tras el encuentro ante el Nápoles (1-1) de la Liga Europa.

Publicidad



Para vencer al Valencia el técnico azulgrana opina que su equipo deberá "imponer mucho ritmo, una circulación alta y que no haya muchas interrupciones", y dijo que "Bordalás trabaja muy bien aunque sea un estilo muy diferente" al del Barça.

Una de las novedades para el partido en Mestalla probablemente será Ronald Araujo, una buena noticia para Xavi teniendo en cuenta que tan solo tiene disponible a otro central natural del primer equipo, Eric García, a causa de la sanción de Gerard Piqué y de las bajas por lesión de Clément Lenglet y Samuel Umtiti.

Publicidad

"Somos optimistas con Araujo, hoy entrenará y se probará. Él quiere estar, depende de las sensaciones que tendrá en el entrenamiento de esta tarde. Si no hay nada raro, estará", informó Xavi sobre el futbolista uruguayo.

Ferran Torres regresará a Mestalla tras no estar del todo acertado de cara a portería el jueves ante el Nápoles. "Con Ferran hablamos y tengo una confianza absoluta en él, de ahí el fichaje. Nos va a marcar diferencias, ya lo hizo en el Valencia, el Manchester City y en la selección y lo hará también en el Barça", aseguró Xavi.

Publicidad

Otro futbolista que tuvo protagonismo en el encuentro de Liga Europa fue Ousmane Dembélé, quien fue recibido con pitos por su propia afición a causa de su negativa a renovar o a buscar una salida a otro club en el mercado de invierno.

Publicidad

"Dembélé es uno más, ya no es noticia. Puede que juegue mañana de inicio o lo haga el jueves ante el Nápoles", afirmó Xavi.

Preguntado por el futuro de Sergi Roberto, que sigue lesionado, Xavi fue contundente: "Para mí Sergi es un jugador que tiene que seguir en el club, a nivel futbolístico está claro que tiene que ser importante para el futuro del Barça. Pero dependerá de lo que quiera él, de su representante y de la situación económica del club".