Xavi: “No siento al Barcelona favorito, y nos costará mucho pelear títulos al Real Madrid”

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, consideró que su equipo no es favorito para ganar LaLiga Santander, sino "candidato", a pesar de los cinco puntos de ventaja que goza sobre el Real Madrid, al que continúa viendo como un rival "muy fuerte".

En la rueda de prensa previa al partido contra el Sevilla de este domingo, el técnico egarense se mostró satisfecho con el nivel que ha mostrado su equipo en la primera vuelta, donde ha sumado 50 puntos.

"No me siento favorito, me siento un candidato a ganar LaLiga, y es uno de los objetivos. Competimos contra el vigente campeón de Liga y de Champions. Nos costará mucho pelear por ganarle títulos a un Real Madrid muy fuerte. LaLiga la tendremos que pelear seguro hasta la última o penúltima jornada", afirmó.

Pese al liderato en LaLiga y haber llegado a los 50 puntos, Xavi no cree que la "euforia" por los buenos resultados pueda afectar a su equipo, ya que todavía no ha conseguido grandes títulos, aunque destacó el "buen ambiente" y el espíritu de "familia" que se respira en el vestuario.

"El estado del equipo es sensacional, la gente trabaja y a partir de ahí llegan los resultados, en general estamos en un buen momento también en defensa", agregó.

El próximo reto de su equipo será superar al Sevilla, un rival al que Xavi le tiene mucho respeto: "Es un equipo duro, físicamente, muy fuerte que nos puede complicar, es un rival rebelde con jugadores que tienen mucha experiencia".

En los últimos partidos, Xavi ha utilizado un sistema con cuatro centrocampistas, algo que, en su opinión, "beneficia a todo el equipo" porque se pierden "menos balones y se evitan las transiciones del rival". Sin embargo, recordó que el Barça también ha jugado con tres delanteros.

"Hacemos lo mismo que el año pasado pero estamos más maduros y con más variantes. No son sistemas, dependiendo del jugador estamos igual de cómodos", reflexionó.

Xavi también repasó algunos de los nombre propios de la actualidad del club azulgrana. Sobre el futuro de Sergio Busquets, cuyo contrato finaliza el próximo junio, volvió a defender su importancia tanto dentro como fuera del campo.

Asimismo, al ser preguntado sobre una posible venta de Ansu Fati, el técnico subrayó que es "un activo espectacular" del club que necesita "paciencia". Y añadió: "No es el momento de hablar de ventas".

Por último, Xavi respondió a los que considera que el primer gol del Barcelona en la última victoria contra el Betis (1-2) debió ser anulado. "Me da risa, ya hemos sufrido unas cuantas. Hay un punto de fanatismo que da lugar a todo eso. Una cosa justa pasa a ser injusta; es curioso", zanjó.