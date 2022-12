“Yerry Mina sería un gran fichaje, pero aún no ha sucedido”: Andrés Iniesta

El referente del Barcelona habló durante un acto promocional de una marca de cerveza, y se refirió sobre la posible llegada del defensor colombiano y el probable fichaje de Neymar con el Real Madrid.

Andrés Iniesta habló sobre la posibilidad de que Yerry Mina llegue al Barcelona en el próximo mercado de pases, el volante catalán aprueba la llegada del defensor colombiano y la posible incorporación del volante brasileño Philippe Coutinho.

“Serían dos grandes fichajes, pero no son realidad y se hace difícil hablar de ello cuando no ha sucedido”, afirmó el volante de 33 años.

Otro punto que tocó el español fue sobre la posible llegada de Neymar al Real Madrid, afirmando que le molestaría un hipotético arribo del jugador brasileño al cuadro merengue.

“En el fútbol todo puede pasar. No sé si sucederá. Lo veremos. En el fútbol hemos visto situaciones que parecen imposibles y lo son, me molestaría porque es un jugador determinante y estaría reforzando a un rival. Pero bueno, estamos hablando de hipótesis que no han ocurrido", finalizó.

