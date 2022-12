“Yo personalmente no quiero que James se vaya del Real Madrid”: Marcelo

El lateral brasileño del cuadro ‘merengue’ habló de la supuesta despedida del colombiano, su futuro y su relación con él. También se refirió en el último juego por Liga contra Málaga.

James Rodríguez fue titular en el partido contra Sevilla, jugó 61 minutos y en su salida fue aplaudido como si se trata de su despedida del Santiago Bernabéu.

“Yo no lo he visto como una despedida. James es un grandísimo amigo mío, me encanta jugar con él y yo personalmente no quiero que se vaya del Real Madrid”, dijo este miércoles Marcelo, en ‘Radio Cope’, al final del partido contra Celta de Vigo.

Además, el lateral brasileño del Real Madrid aseguró que su equipo saldrá “a muerte” contra Málaga el fin de semana para definir el campeonato y celebrar un nuevo título.