Zidane consiente más de la cuenta a sus titulares y menosprecia a los suplentes

Así lo asegura la prensa en España, quienes afirman que el técnico francés no está sacando provecho de toda su plantilla dejando más de la cuenta a jugadores que no están en buen nivel y no utilizando a quienes “piden pista”

Luego de la irregular campaña que hasta el momento tiene el Real Madrid, su entrenador Zinedine Zidane ha sido el centro de criticas ya que a su bajón futbolístico, se le suma que no ha sabido aprovechar la plantilla que tiene a su disposición.

Esto se vio reflejado en la discreta presentación que tuvo el conjunto blanco en la Copa del Rey frente al Fuenlandrada, tras empatar 2-2 en el Santiago Bernabéu este martes.

Los medios señalan que Zidane no utiliza variantes y se empecina en poner a los mismos. Como es el caso de Benzema y Marcelo, quienes pese a su bajo rendimiento han jugado más de la cuenta.

Mientras que jugadores de la cantera y nuevas figuras como Theo Hernández o Dani Ceballos, vienen sin ritmo. Algo que preocupa en el entorno del Real Madrid, pues temen que tomen el mismo camino que James Rodríguez, quien se marchó esta temporada por no contar con minutos de juego.