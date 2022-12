“Zidane no quiere a James en el Real Madrid”: periodista español

Josep Pedrenol, presentador de ‘El Chiringuito’ de la televisión española sostuvo que el técnico francés no tiene química con el colombiano y le pidió a los directivos que lo vendan el 30 de junio.

Que James Rodríguez no es habitual en la formación titular del Real Madrid, no es nuevo. Sin embargo, este lunes Josep Pedrenol, periodista y presentador de ‘El Chiringuito’ de la televisión española sostuvo que Zinedine Zidane no quiere más al colombiano.

Por esta razón, el francés le habría pedido a los directivos del equipo blanco vender a James el 30 junio, en la próxima temporada de transferencias.