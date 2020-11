"Zidane prefirió echar a James Rodríguez y dejar a Isco, darle a Bale a Mourinho, mucho error"

Luego del 4-1 de Valencia sobre Real Madrid, del domingo anterior, por LaLiga de España nuevamente han crecido las críticas y las dudas con relación al trabajo del técnico Zinedine Zidane.

Y Josep Pedrerol, en el programa 'El Chiringuito', no desaprovechó la mala presentación de los blancos para atacar a Zidane y nuevamente salió a relucir el nombre de James Rodríguez.

"Zidane decidió echar a James y quedarse con Isco; le regaló a Bale a Mourinho, una apuesta ciega por jugadores que no lo merecen, hay futbolistas que no pueden seguir en el Real Madrid, el domingo hizo una alineación política. Tiene ahora quince días para hacer autocrítica", aseguró Pedrerol en su editorial.

Es un tema de no acabar en España el relacionado con el entrenador francés, que no pasa por su momento más cómodo ya que Real Madrid es cuarto en la tabla de posiciones y no cabalga el grupo en la Champions League.

