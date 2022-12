Zidane puso la cara en medio de la crisis: “Si no estoy respaldado, mejor salir”

El técnico francés dijo que todavía le quedan arrestos para revertir la situación y aseguró que no le genera nada que se hable de José Mourinho.

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que se siente con "fuerzas" para dar la vuelta a la mala situación de su equipo, y fue tajante cuando fue preguntado por sentir la confianza de los dirigentes al asegurar que si no está respaldado "mejor salir".

Zidane habló claro tras la dura derrota de París en el estreno de la Liga de Campeones, que complicó la mala dinámica de su equipo antes de visitar al líder de LaLiga Santander, el Sevilla. Se apoyó en la cultura del trabajo y máximo esfuerzo para voltear la situación.

"Claro que me siento con fuerzas. Tengo que leer cosas como que estoy fuera y eso a mí no me interesa, solo lo que hago yo con los jugadores y me siento fuerte. He aprendido a nunca bajar los brazos y voy a seguir trabajando. De jugador aprendí a trabajar mucho y a intentarlo hasta el último minuto que me den la posibilidad de hacer las cosas con mis jugadores y con fuerza", manifestó.

"No me siento cuestionado por el club, al revés. Hasta el último momento la fuerza de todos es respaldar a la gente que está dentro, y si no estoy respaldado mejor salir", añadió.

Preguntado por la sombra del portugués José Mourinho y tener que trabajar con el rumor de su regreso, Zidane se mostró conocedor del panorama en el Real Madrid: "Ni me molesta ni no, la situación es esta. Cuando aquí pierdes un partido se tiene cambiar todo, es difícil pero es la realidad, es lo que hay".

Y dejó claro que él solo está centrado en su equipo y los partidos que encaran. "Me interesa lo que vamos a hacer como equipo en Sevilla, ante un buen equipo. Tenemos que ir por el partido para intentar ganarlo".

Dejó elogios a su rival y su fortaleza en el Sánchez Pizjuán: "Vamos a jugar en un campo difícil, sabemos que el Sevilla es líder y que ha jugado muy bien desde el inicio de temporada. Queremos hacer buen partido. Los jugadores están listos hacerlo".

Y se mostró el técnico madridista ajeno a la crítica: "Nada me sorprende, así es la vida. Nosotros siempre hemos tenido dificultades, hasta ganando. En el Real Madrid siempre hay momentos complicados que podemos superar. Lo que se diga fuera no me interesa".

En su análisis de lo ocurrido en París, Zidane reconoció que a su equipo le "faltó intensidad", y señaló la primera mitad ante el Levante como el camino a seguir: "Fuimos muy buenos y fuertes como en un campo difícil como Vigo. En París fuimos menos determinantes. Hay que intentar serlo en Sevilla".

Con esa mentalidad, la de "hacer más en noventa minutos", llegará al Sánchez Pizjuán, sabiendo que en el Real Madrid "no valen dos partidos complicados", pero sin pasar su cabeza la dimisión. "No pienso en eso, la única cosa en la que pienso es en ganar", afirmó.

"Lo de fuera siempre lo marca el resultado, lo de dentro el trabajo para mejorar. La afición quiere ganar, como nosotros, y la única cosa que podemos hacer es trabajar", dijo. "En un momento complicado no pudo pensar que para que volví. Lo hice con un proyecto nuevo y ahora, en lo difícil, es cuando se ven los hombres, todos juntos. Se dice que el panorama es muy negro pero no es así", sentenció.