Zidane se habría arrepentido de regresar al Real Madrid, según la prensa española

El técnico francés creería que su decisión de tomar el equipo antes del final del presente curso fue apresurada y que debió haber esperado hasta junio.

El regreso de Zinedine Zidane al Real Madrid no ha sido el que los aficionados 'merengues' soñaban. Tras el debut en su segunda etapa, el pasado 16 de marzo contra Celta de Vigo , la 'casa blanca' solo ha ganado la mitad de sus partidos: cuatro victorias en ocho cotejos que contrastan con dos empates y derrotas.

Además de eso, el rendimiento del equipo no ha levantado y el francés no ha podido ser el "revulsivo" que revitalice al club tras una mala campaña en la que ya no se juega nada.

Cuando todavía quedan algunas semanas antes de que finalice la temporada, el objetivo principal del Madrid se reduce a hacer un 'casting' de jugadores para saber quiénes seguirán y quiénes se irán la próxima temporada.

Eduardo Inda, periodista español, aseguró en el programa 'El Chiringuito' que Zidane se habría dado cuenta de que lo mejor hubiese sido tomar las riendas del 13 veces campeón de Europa a mitad de año.

"Él está arrepentido de haber vuelto para dirgir al equipo en los últimos 10 partidos de Liga. Él cree que se precipitó al regresar tan pronto y no exigir volver en el mes de julio", aseguró el panelista.

Asimismo, aseguró que después de la derrota contra Rayo Vallecano (el domingo pasado), el técnico mostró disconformidad con sus dirigidos por haber hecho poco, hasta el momento, para recuperar el segundo puesto de la Liga de España

"Luego del partido en Vallecas a los jugadores le dijo, 'yo esperaba que lucharan por ser segundos'", cerró el periodista.