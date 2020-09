A Zidane solo le importa un jugador: “Toni Kroos será recordado como uno de los mejores”

Toni Kroos es la gran debilidad de Zinedine Zidane. El técnico del Real Madrid, más allá de las salidas o contrataciones que he tenido desde que está en el banquillo del cuadro ‘merengue’, tiene al futbolista alemán un escalón arriba.

"Es un jugador tan bueno que puede jugar como 6, como centrocampista puro o como 10. Su principal virtud es la calma, la serenidad. No se pone nervioso”, aseguró Zidane a ‘Real France’.

Eddie Segura: “Con las protestas mostramos que estamos cansados del racismo”

De hecho, el técnico francés fue más allá y aseveró que “me resulta asombroso la facilidad con la que juega Kroos con las dos piernas, podría pensar que es zurdo. Será recordado como uno de los mejores en su posición".

Incluso resaltó la importancia que ha tenido el mediocampista alemán dentro del Real Madrid, en medio de las dificultades que se han presentado desde que arribó al conjunto español.

"Toni Kroos no habla mucho, es un chico callado, reservado, pero cuando habla es porque le toca. Habla a cualquiera, entrenador, directivos o compañeros y no se corta. He visto muchas discusiones en las que su participación ha acabado siendo clave", finalizó Zidane.

Publicidad

Tulio Gómez tiene 48 horas para retractarse de sus acusaciones en contra de la Acolfutpro