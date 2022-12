Zidane y su relación con Gareth Bale: “Quieren que tengamos un problema, pero no lo tenemos"

El estratega francés se manifestó acerca del fútbol desplegado por el galés en la victoria del Real Madrid este domingo 1-4 sobre el Osasuna.

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, valoró positivamente la aportación del galés Gareth Bale en su vuelta a la titularidad, admitió que está "un poco corto físicamente" pero descartó que tenga ningún problema con él.

"Es un jugador importante y lo ha demostrado. No jugó los últimos partidos, pero ha hecho unos minutos buenos ofensiva y defensivamente. Lo ha dado todo. El problema es que quieren que nosotros tengamos un problema con Gareth, pero no lo tenemos. Hay muchos jugadores, no es fácil gestionar todo eso. Es un jugador y va a seguir jugando como los demás", manifestó en rueda de prensa.

Bale fue titular en El Sadar, en su segundo partido en Liga en lo que va de 2020, después de ser descartado de los últimos compromisos por Zidane pese a estar recuperado de un leve esguince de tobillo. El técnico madridista valoró positivamente la actuación del galés.

"Ha estado bien. Estoy contento con su partido, aunque estaba un poco corto físicamente al final, por eso le he cambiado. Sabemos el jugador que es y nos va a dar mucho de aquí al final de temporada. Vamos a contar con él", sentenció.