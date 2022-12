Zidane y un partido especial: este domingo disputará su encuentro 200 al mando del Real Madrid

El ‘galo’ tendrá la oportunidad de dirigir su enfrentamiento 200 en la ‘casa blanca’. Sin embargo, el marco no será el mejor, pues debe jugar, sin público, en el estadio Alfredo Di Stéfano.

Zinedine Zidane cumplirá en el encuentro ante el Eibar, en el regreso de LaLiga Santander, 200 partidos como técnico del Real Madrid, cifra tan solo superada por Miguel Muñoz y Vicente del Bosque, en un partido que al ser sin público y fuera del Santiago Bernabéu lo definió como "el más extraño".

Publicidad

Sin pensar en nada más que disfrutar del día a día en un puesto que siente de privilegiado alcanzará Zidane 200 partidos al mando del Real Madrid, en una doble etapa en el banquillo blanco. Diez títulos y el entrenador que pasó a la historia por ganar tres Ligas de Campeones consecutivas son éxitos imborrables.

En México preparan el regreso a la acción del fútbol con fuertes cambios

"No pienso en superar a nadie", confesó. "Lo importante es hacer lo que hago cada día. Tengo la suerte de estar en este gran club y aprovecho cada momento porque me gusta el fútbol. Estar con mis jugadores es una bendición, lo agradezco todo el día al Real Madrid por darme esta oportunidad y lo voy a dar todo hasta el último día", confesó un francés que asegura que le "encantan los españoles y la vida aquí".

El número especial que alcanza Zidane llega con un partido a puerta cerrada y en el estadio Alfredo di Stéfano. "Será el partido más extraño. Sin público, en el Di Stéfano cuando siempre jugamos en el Bernabéu. Va a ser un poco raro pero como lo sabemos estamos preparados".

Publicidad

Bernardo Espinosa tras el gol y el triunfo: "Hemos demostrado la ambición y la vida del equipo"

Pero por encima de todo Zidane lanza un mensaje de optimismo por el regreso del fútbol y el valor que hay que darle tras un tiempo duro de confinamiento. "Hemos tenido un momento difícil en el que mucha gente lo ha pasado peor y para nosotros es una suerte volver a jugar. Los jugadores están muy contentos y agradecidos por volver al trabajo".

Publicidad

Además lo hará recuperando jugadores como Eden Hazard y Marco Asensio. "Lo bueno es que han tenido tiempo para prepararse tras una lesión más larga para Marco. Los dos están disponibles y es una buena noticia".

La vuelta de Hazard es el regreso de un referente y Zidane le ve "contento de volver" y porque "está muy bien" físicamente. Refuerza el equipo para intentar levantar la desventaja con el Barcelona y conseguir el objetivo de conquistar la Liga. "Dos puntos no son ni mucho ni poco. Estamos por detrás y tenemos once finales. Lo vamos a dar todo para poder ganar esta Liga".

Zinedine Zidane, ‘a por la Liga’: “Tenemos una plantilla larga y once finales por jugar”

Jugar toda la Liga en poco más de un mes le recuerda a Zidane competiciones como Mundiales o Eurocopas. Ve a su equipo con la ventaja de estar acostumbrado a jugar cada tres días y a jugadores con experiencia en ese tipo de torneos.

Publicidad

"Primero nos toca jugar solo la Liga y terminarla. Hay un mes y medio de competición con once finales y luego volverá la Champions. No va a cambiar nada, ni perjudicarnos ni ayudarnos jugarla después de la Liga. Me gusta la comparación con un Mundial o una Eurocopa. Mis jugadores saben lo que es jugar finales. Tengo fe en lo que hicimos hasta ahora y hay que demostrarlo en el campo cada partido".

A Diego Simeone le “preocupa todo; vamos a entrar en algo desconocido, algo que no acostumbramos”