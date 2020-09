Zinedine Zidane avisa que Eden Hazard está "muy cerca" de volver a las canchas

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, destacó la mejoría en el nivel físico del belga Eden Hazard, al que reconoció que ve "muy cerca" de reaparecer, pero no desveló si su vuelta se producirá ante el Real Valladolid.

"Lo veo muy cerca, está ya preparado, entrena con el equipo bien", desveló el técnico madridista que posteriormente puso freno. "Es verdad que no ha entrenado mucho hasta ahora, pero ya está entrenando con regularidad con nosotros y está bien para estar. Veremos cómo lo vamos a hacer", agregó.

Zidane defendió la profesionalidad de Hazard, admitiendo que no le faltó en su periodo vacacional porque cerró la temporada con dolores fuertes en su tobillo operado tras forzar en Champions League ante el Manchester City.

"Se puede decir que no ha sido serio, pero yo no lo creo porque lo que quiere es jugar y ha tenido un problema gordo que le ha molestado durante mucho tiempo. Ahora va bien y es lo que queremos, que no se resienta en nada de su molestia. Es lo más importante porque la temporada es muy larga. Es un profesional y lo que quiere es estar bien y ayudar a sus compañeros", manifestó. EFE