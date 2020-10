Zinedine Zidane está satisfecho con el Real Madrid: "Hay que estar orgullosos de lo que se hizo"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, dijo que está satisfecho con la victoria ante el Levante en La Cerámica (0-2), pero señaló que su equipo debe seguir trabajando para que su portería "sufra menos".

"Las ocasiones que hemos tenido en el partido es para estar contento porque creamos muchas y eso es bueno, pero es cierto que tenemos que intentar que nuestra portería sufra menos", comentó en rueda de prensa el entrenador francés tras reconocer que Courtois había sido el mejor del conjunto blanco en las jornadas disputadas.

"Es algo que no me preocupa. Acaba de empezar la temporada y es verdad que podemos mejorar muchas cosas y eso es lo que vamos a hacer. Cuando no se está bien durante los 90 minutos lo importante es sumar y eso lo hicimos", subrayó.

Courtois "es parte del equipo, hoy salvó al equipo y eso es lo que todos los porteros quieren hacer", añadió.

Del brasileño Vinicius, autor del primer gol, apuntó: "Está trabajando, intenta mejorar cada vez que puede y hoy hay que estar contento. No hablaré de un fallo, prefiero hablar en positivo de su gol, que ha sido bonito".

"Sufrimos en el partido, pero es cierto que también hay que sufrir para ganar. Ellos han tenido sus momentos buenos, dos o tres ocasiones, pero es lo normal dentro de un partido", indicó.

"Hay que estar orgullosos de lo que hicieron los chicos", añadió, "porque acaba de empezar la Liga y son cuatro partidos con tres victorias y un empate y si sufres en un partido como el de hoy es normal porque ellos tuvieron momentos buenos en partido. Lógicamente, me hubiera gustado meter el segundo en los primeros 15 minutos de segunda parte, cuando acumulamos más ocasiones, porque si tú metes cambia el partido".

"El partido no me deja sensación mala y creo que podemos estar contentos", concluyó.