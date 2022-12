Zinedine Zidane: "hay muchísimo desgaste, seguro, y más en el Real Madrid"

El entrenador del Real Madrid piensa que su equipo lo hizo "muy bien", el miércoles en la victoria 3-1 ante el París Saint-Germain, este sábado en rueda de prensa.

"Lo hicimos muy bien, ganamos un buen partido, pero es un partido. Sabemos que vamos a tener uno de vuelta. Pero antes tenemos cinco partidos de Liga", señaló el francés en la víspera de jugar en la cancha del Betis en la 24ª jornada española.

Una parte de la rueda de prensa del técnico se centró en su continuidad en el banquillo blanco.

"Es muchísimo desgaste, seguro, más en el Madrid. Claro que puede llegar un momento en que pueda haber cambios, pero para todos, jugadores, para todos. Seguro. La profesión tiene desgaste pero aquí más que en otros sitios", señaló sobre su puesto el ganador de las dos últimas ediciones de la Liga de Campeones.

Sobre su relación con los futbolistas, Zidane se mostró especialmente satisfecho.

"Claro que es muy bonito ver a un jugador venir para decirme que está contento con lo que hago. Es la relación que tengo con ellos. Conozco muy bien cómo funciona un vestuario, he pasado como jugador 18 años y sé lo que vive", dijo.

"Esta conexión me gusta, que haya una buena relación entre los jugadores y el cuerpo técnico, y la tenemos. Agradezco todo lo que pueden decir los jugadores. El otro día fue Marcelo, otro día fue Modric, Ramos, Cristiano… Es muy bonito y lo agradezco", añadió.

En cuanto a nombres propios, Zidane volvió a elogiar a Cristiano Ronaldo, autor de un doblete contra el PSG.

"Cristiano es uno de los que no se puede dudar, incluso cuando no mete goles. Con pocas ocasiones te la puede liar y lo sabemos. No sé si es su mejor forma, pero él sabe que queda mucha temporada. Tenemos cinco partidos de Liga antes del PSG y es importante lo que vamos a hacer antes", subrayó.