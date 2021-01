Zinedine Zidane: “Hicimos un partido muy serio y me alegra por Asensio, está mucho mejor”

Zinedine Zidane , técnico del Real Madrid , se mostró satisfecho por el triunfo de su equipo ante el Celta, admitiendo que tienen "buenas sensaciones" y dejando elogios al nivel mostrado por Marco Asensio, de quien dijo que "está ahora mucho mejor".

Jeison Murillo sufrió el poderío del Real Madrid en la derrota 2-0 del Celta de Vigo

"Me alegro por Marco, ha ido poco a poco tras tener una lesión importante y ahora está mucho mejor, cada vez mejorando. Me alegro por él y por el equipo porque es una cuestión de todos cuando se juega bien desde el inicio hasta el final. Hicimos un partido muy serio defensiva y ofensivamente. Me alegro por todos los jugadores", analizó en rueda de prensa.

El buen nivel de Asensio está retrasando la entrada de titular del belga Eden Hazard, para quien pide paciencia Zidane. "Vamos a ir poco a poco, no hay que forzar nada, tiene que recuperar sensaciones y ya está".

Zidane resaltó la firmeza mostrada. "Las sensaciones son buenas incluso en el partido de Elche, la pena es que no metes el segundo y hay riesgo porque también el rival tiene momentos fuertes que tienes que controlar. Acabamos de hacer una buena racha pero hay que seguir".

Desde Argentina aseguran que River Plate recibió millonaria oferta por Jorge Carrascal

Publicidad

En cuanto a nombres propios habló del rendimiento de Nacho Fernández y Lucas Vázquez. Nacho no es de ahora, toda la vida es muy profesional, un jugador muy importante que cuando le toca jugar lo hace bien y lo ha demostrado otra vez. No me sorprende el partido que ha hecho".

"Lucas no es que me guste tanto a mí, es que lo está haciendo muy bien. De toda la vida es un jugador muy fiable, muy metido, muy del Madrid que lo da todo en el campo y me alegro por lo que está haciendo. A mi no me sorprende y a sus compañeros tampoco", sentenció.