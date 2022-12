Zinedine Zidane: “Iniesta mereció el Balón de Oro cuando ganó el Mundial”

El técnico del Real Madrid mostró su admiración hacia Andrés Iniesta, el día que el futbolista anunció su adiós al Barcelona, aseguró que su fútbol está por encima de la rivalidad de clubes.

"Al que le gusta el fútbol es difícil ver irse a un jugador como Andrés. No le veo como un jugador del Barcelona, si no del fútbol por lo que es. No le conozco mucho personalmente, pero las tres veces que he coincido con él es encantador, es muy reservado como me gustan las personas que lo demuestran en el campo y fuera es más tranquilo. Le deseo lo mejor para su futuro y sobre todo como persona", aseguró Zidane.

El técnico francés, ganador del Balón de Oro, se sumó a la corriente que ve injusto que Iniesta no recibiese uno por su fútbol. "Cuando hablamos de Iniesta no se habla de clubes, si no de un jugador extraordinario en el mundo del fútbol. Admiré y admiro como juega, no hay que hablar de títulos individuales porque no haya ganado el Balón de Oro, pero lo ha merecido cuando ganó el Mundial marcando en la final tras un año increíble. Creo que lo merecía".

