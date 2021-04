Zinedine Zidane, medio desesperado y preocupado: "Estoy muy frustrado" por las continuas lesiones

Zinedine Zidane , técnico del Real Madrid , aseguró que "como entrenador" se siente "muy frustrado" por las continuas lesiones que está sufriendo su equipo y, especialmente, en casos de recaída como el que protagoniza el defensa Dani Carvajal, aunque afirmó que "cuando hay problemas, siempre hay soluciones".

"Hemos tenido muchas dificultades por lesiones que no sabemos de quién es la culpa, si el médico, el entrenador o el jugador. Es un año muy raro en todos los sentidos porque la preparación para un jugador es fundamental y no la hemos tenido. Entrenamos y jugamos, ha sido muy complicado. Si no le metes gasolina y te preparas con tiempo, pueden pasar estas cosas. Lo gestionamos de la mejor manera posible, estamos en las dos competiciones y vamos a seguir hasta el final", manifestó en rueda de prensa.

Sin embargo, Zidane no ocultó el sentimiento que tiene por sufrir 56 lesiones en una temporada. "Como entrenador estoy muy frustrado porque quiero a mis jugadores sanos", confesó. "Cuando uno se lesiona dos o tres veces, tiene recaídas, no puedo estar contento pero tenemos que mirar siempre hacia adelante y ser positivos".

Por eso, aseguró que ha aprendido que "cuando hay problemas, siempre hay soluciones" y va a seguir buscándolas hasta el final de temporada para pelear por la Liga y la Liga de Campeones .

"Todos los clubes han tenido problemas, nosotros un poco más, pero teniendo las dificultades que hemos tenido toda la temporada y llegar como hemos llegado al final, significa mucho de los jugadores. Estoy muy contento por el carácter de este equipo".

No se salió Zidane del discurso del próximo partido, pensando únicamente en el encuentro ante Osasuna y sin desviar la atención al partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones que el próximo miércoles disputa el Real Madrid en Londres ante el Chelsea .

"Estamos peleando, cerca del final de temporada y nos concentramos en un partido muy importante. Enfocamos solo el partido de Osasuna. Lo importante es sumar el máximo de puntos posible porque hay cuatro equipos luchando por la Liga y así va a ser hasta el final", apuntó.

Defendió el técnico francés que el físico de sus jugadores va a "estar bien" en los últimos partidos de la temporada y opinó que deben mejorar aspectos ofensivos. "Deciden detalles siempre en el fútbol, nosotros desde el balón. Defensivamente estamos haciendo las cosas bien, nuestra fuerza es defender juntos y con balón debemos mejorar. Cuando lo tienes es el momento en el que puedes marcar la diferencia".

Pese a lidiar con una gran cantidad de problemas este curso, estar peleando por el doblete dijo Zidane que es fruto del esfuerzo. "Esto no es un milagro, es solo trabajo, creer en lo que hacemos y preparar las cosas juntos. Hay mucha gente que trabaja con el equipo y los jugadores creen en lo que hacen en el campo. Es mucho trabajo y dedicación".

