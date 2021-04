Zinedine Zidane no 'baja los brazos': "Vamos a seguir peleando hasta final de temporada"

Zinedine Zidane , técnico del Real Madrid , no cree que su equipo haya dado un paso atrás en la lucha por el título de Liga por su empate en Getafe, afirmó que "quedan muchos puntos" por jugar y no lamentó la plaga de bajas que marcó el partido ni opinó sobre la decisión arbitral en el tanto anulado a Mariano Díaz.

"No tengo que decir nada, el árbitro está ahí para decidir si hay fuera de juego o no y ya está", dijo sobre la acción polémica del partido. "Hay que felicitar a los jugadores porque no ha sido fácil. Defensivamente estuvimos muy bien pero ofensivamente nos ha faltado algo. Tenemos que seguir porque quedan muchos puntos", añadió.

Al Real Madrid se le cerró el arco : 0-0 contra Getafe y cedió puntos clave en la Liga de España

Pese a la cantidad de bajas que le dejaron prácticamente sin titulares en el Coliseum Alfonso Pérez, el técnico madridista no dejó una palabra de queja.

"Nosotros no tenemos límite y vamos a seguir peleando hasta final de temporada, pase lo que pase. Anímicamente estamos bien, ha sido un partido con estas circunstancias pero tenemos que seguir adelante", manifestó.

"No estoy preocupado, es lo que hay, es verdad que están pasando muchas cosas y nos dejan muchas bajas pero es lo que hay. No es solo para nosotros, muchos equipos están sufriendo de la misma manera", agregó.

Publicidad

Edwin Cardona, suplente el sábado y lo captaron sin tapabocas: hoy salió positivo para coronavirus

Zidane felicitó a todos los jugadores que participaron por su esfuerzo y tuvo palabras de cariño hacia los tres canteranos que acabaron el partido.

"Tengo que felicitar a todos mis jugadores porque no es fácil y han hecho un buen partido. Lo han intentado hasta el final, lo han peleado y es lo que hay. Cuando ganamos tenemos que seguir y ahora lo vamos a hacer de la misma manera", manifestó.

"Los canteranos tienen mucho futuro, son muy buenos y han estado muy serios. El partido de Chust ha sido muy bueno, jugó con carácter, Antonio entró por primera vez y a Arribas le conocemos. Tienen futuro. Todos los que jugaron lo han intentado, la derrota es rendirse, el resto es camino", valoró.

Andrea Pirlo y los halagos para Juan Guillermo Cuadrado: "Hizo un gran partido"

Pudo haber sido más previsor Zidane ante la cantidad de bajas pero no quiso afectar al Castilla de Raúl González, si le hubiese pedido que varios jugadores no hubiesen tenido minutos ante el Talavera.

Publicidad

"Han pasado cosas en el último momento con Mendy y Valverde, ha sido sobre la marcha. Pude anticiparme un poquito y hacer algo pero esto es el fútbol y pese a jugar ayer Antonio Blanco jugó fenomenal. Hay que pensar en el próximo partido", sentenció.