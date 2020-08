Zinedine Zidane recorta la nómina: quince futbolistas, sin un puesto seguro en el Real Madrid

Real Madrid también quiere hacer una renovación y Zinedine Zidane se quiere quedar con los futbolistas que más confía, aunque hay varios sin un puesto seguro.

De hecho, en el medio ‘Sport’ dan los nombres de los quince jugadores que podrían salir del club ‘merengue’, eso sí, no todos lo harán, ya que el equipo necesita tener al menos 25.

“Zidane tiene 16 jugadores fijos y 15 que tienen su futuro en el aire. De esos 15, seis no seguirán seguro para completar la plantilla de 25 según el reglamento, siempre y cuando no llegue ningún fichaje. De las seis bajas obligadas, cinco tienen nombre: James, que busca equipo, los cedidos Reguilón, Óscar Rodríguez y Mayoral, y Reinier, que también saldrá cedido al Borussia con casi toda seguridad. El puesto que queda apunta a Ceballos u Odriozola, pero no están descartados si hay más bajas en la primera plantilla”, escribieron de entrada.

Además, señalaron que “Courtois, Lunin, Carvajal, Varane, Militao, Sergio Ramos, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Odegaard, Asensio, Rodrygo, Vinicius, Hazard y Benzema”, son los que siguen firme para la siguiente temporada en el Real Madrid.

Así las cosas, esta es la lista de los quince jugadores que no tienen asegurada su continuidad en el cuadro ‘merengue’: Reguilón, Óscar, Mayoral, Reinier, Ceballos, Odriozola, Mariano, Bale, James, Nacho, Lucas Vázquez, Isco, Jovic, Marcelo y Brahim.