Zinedine Zidane confía en las decisiones arbitrales: "Si el arbitro no ha pitado es porque no fue"

Zinedine Zidane , entrenador francés del Real Madrid , sorprendió en sus declaraciones tras la victoria contra el Barcelona (2-1) asegurando que el equipo está “al límite físicamente” y que no sabe cómo van “a acabar la temporada”.

“A nosotros no nos va a cambiar nada ser líderes, tenemos que seguir porque queda mucho. Eso sí, hay que disfrutar de lo que hicimos con dos buenos resultados, pero hay que descansar bien porque hay jugadores tocados otra vez, no sé cómo vamos a acabar la temporada; estamos al límite físicamente. Nos cuesta terminar nuestros partidos, pero estamos vivos”, dijo en Movistar+.

“Muy buenas sensaciones. Muy buen partido. Empezamos muy bien, luego fue complicado porque el rival es muy bueno, pero conseguimos una buena victoria merecida y tuvimos ocasiones para hacer el tercer gol, que hubiera sido perfecto. Victoria muy merecida”, analizó.

Un Zidane que defendió el nivel de los suyos ante las acusaciones de Ronald Koeman de que la actuación del árbitro fue determinante para la victoria del Real Madrid, con especial hincapié en la reclamación de un penalti de Ferland Mendy sobre Martin Braithwaite.

“Bueno… como siempre, la sensación de cada uno. El árbitro si no ha pitado es porque no lo hay. Luego, el tiempo añadido… es él quién decide. Nada. Lo importante para nosotros es lo que hicimos en el campo y merecimos la victoria porque tuvimos muchas ocasiones de gol. No podemos decir que solo ha sido el árbitro, merecimos la victoria en el campo”, reivindicó.

El técnico galo también ponderó la calidad de su plantilla: “Me alegro por ellos porque hemos tenido muchos cambios otra vez hoy y sufrimos, pero no ha cambiado nada. Todos están comprometidos y todos quieren jugar y es lo bueno de nuestra plantilla. Es un equipo muy solidario y hoy se ha visto otra vez en el campo”, dijo.

“Estoy trabajando con ellos. Todos juntos. Soy el responsable, pero yo me alegro por ellos. Ganamos juntos, eso sí”, añadió.

