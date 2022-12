Zinedine Zidane, se autoanaliza: “Ahora me veo mejor entrenador que antes”

El técnico del Real Madrid compareció ante los medios de comunicación antes de la final de Supercopa de España contra Atlético de Madrid, e hizo un balance de sus sucesos como estratega.

Zinedine Zidane reconoció que, actualmente, se considera mejor entrenador que antes, incluso, cuando ganó con el Real Madrid las tres Ligas de Campeones, en vísperas de la final de la Supercopa de España, que puede proporcionar el décimo título en su palmarés.

"Sí, me veo mejor entrenador que el que ganó tres copas de Europa. Me veo mejor y progresando porque aprendemos cada día, de lo que tienes al lado. Yo escucho. Hay gente muy válida a mi lado. Progreso como entrenador y como persona. Lo de la flor... cada uno... eso no va a cambiar. Uno puede pensar una cosa de mí como entrenador y el de al lado otra cosa distinta. Es así. Me gusta lo que hago. El resto no lo puedo controlar. Sigo fuerte y convencido de lo que hago", indicó el preparador francés.

No existe secreto alguno en su trayectoria ni en la mejoría del equipo. Ahora ha dejado de ser cuestionado tal y como sucedió cuando cogió al equipo y meses atrás, después de perder en Mallorca.

"No hay fórmula secreta. Pero no va a cambiar. Si perdemos dos partidos va a pasar lo de antes. Yo creo mucho en esta plantilla. Tengo los mejores jugadores y lo único es que hay que demostrarlo siempre. Ese es el secreto", dijo.

Zidane prepara los partidos. Rechaza la condición de alineador. "Preparamos los partidos y miramos bien al rival. Hay dos cosas, la fase defensiva y la ofensiva. Lo más importante es lo que vamos a hacer pero también el rival al que te vas a encontrar"

El técnico francés confía en la plantilla actual. Mantiene el grupo que logró éxitos, a los que se acusó de estar acabados. Zidane ha logrado recuperar la mejor versión de ellos.

"En una carrera hay momentos complicados, porque hay momentos muy bonitos pero también críticos, después de haber ganado mucho. Pero es normal. Para recuperar eso, solo creo en el trabajo de cada día y en la paciencia. Un ochenta por ciento de la plantilla no ha cambiado pero el veinte por ciento sí".

Sobre el partido, no nota presión extra. "Es una final, pero para nosotros no cambia nada. Estamos contentos de jugar otra vez una final y nos preparamos para eso es la ley de este club. Es un club grande y los jugadores viven para jugar este tipo de partidos. No hay más presión. Es un partido importante porque detrás de eso hay un trofeo", dijo.

Sobre el Atlético Madrid, Zidane ensalzó el alto nivel competitivo. "Más complicado o peligroso por ganar así la semifinal no. Es fuerte, sabemos el partido que nos va a tocar. Podemos pensar que puede ser un partido diferente con el Barcelona o el Atlético Madrid, pero son dos equipos fuertes"

"Cada partido es un mundo. Hemos perdido partidos contra el Atlético Madrid. Esto va a ser otro partido otra final que no tendrá nada que ver con las anteriores", advirtió el técnico francés.

Zidane situó cinco centrocampistas en la semifinal contra el Valencia. No desveló si empleará el mismo sistema en la final.

"Sabemos que lo importante es lo que hacemos, no el dibujo. El dibujo al final se puede interpretar después. Se prevé de una manera sobre el papel y luego es otra cosa. Lo importante es el ánimo ofensivo y ahí tenemos cosas buenas. Lo importante es el equilibrio. Eso sí que es lo importante", destacó el francés.

Zidane quiere el título en una competición que estrena formato. "La Federación implantó este sistema. Tenemos la suerte de poderla jugar y aprovechar la oportunidad que nos da la competición. Y como todas estamos aquí para ganarla, queremos ganarla. Para mí, es una alegría estar en un gran país"

Destacó a Joao Félix: "No tengo ninguna duda que es un jugador de futuro, de presente también. No sé si es de los tres mejores del mundo pero es un muy buen jugador. El Atlético Madrid lo ha fichado porque es un futuro seguro"

"Es un trofeo nada más. Vamos a intentar ganar la final y nada más", concluyó.