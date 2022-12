Zinedine Zidane se rindió ante Karim Benzema: "Es el mejor delantero del momento"

El estratega del Real Madrid habló del gran presente individual que atraviesa el delantero francés, siendo el máximo anotado del club merengue.

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, elogió el momento dulce que protagoniza el francés Karim Benzema, autor de los tres tantos del triunfo ante el Athletic Club, al asegurar que "es el mejor delantero del momento".

"No sé si es el mejor nueve del mundo porque hay muchos buenos pero lo que está haciendo Karim en el Real Madrid y a dos goles de su mejor registro, significa todo. Para mí es el mejor pero cada uno puede opinar. Lo que sí es seguro es el mejor delantero del momento con ocho goles seguidos", manifestó en rueda de prensa.

Con sus 30 goles en la presente campaña, Benzema se acerca a los 32 de su mejor marca en el Real Madrid . "Para mi no cambia nada, se el jugador que es Karim y lo que puede aportar al equipo", explicó Zidane.

"Es verdad que lo que está haciendo a nivel de goles es impresionante y me alegro por él. Tiene confianza en sí mismo, sabe que siempre se pueden hacer mejor las cosas y quiere mejorar. Lo ha demostrado. Los demás le han ayudado y no me sorprende lo que hace".

Donde si mostró sorpresa el técnico francés es en la evolución que ha protagonizado Benzema en el remate de cabeza hasta convertirse en el mejor cabeceador de LaLiga con once tantos.

"Lo que hace no es nada fácil. Ha marcado once goles de cabeza y es en ese aspecto del juego donde no le veía tan fuerte. Es muy bueno y lo está haciendo muy bien, salta en el momento adecuado, remata bien y marca para el equipo. Se ve recompensado su trabajo en el terreno de juego, marcar tanto es bueno para él y para el equipo".

Aunque Zidane respeta los debates que siempre han girado en torno a la figura de Benzema , él se queda con "lo que hace sobre el terreno de juego" y defiende que "hay pocos jugadores en su posición que se asocien como él".

Respecto al triunfo ante el Athletic Club, el técnico madridista destacó la actitud de sus jugadores y la mejoría de imagen. "Me voy con una sensación muy buena, hicimos un gran partido".

"También en la primera parte, aunque se hable más de la segunda porque mejoramos el juego, pero ya empezamos con ritmo y solo nos faltó el gol en la primera. Estoy contento con la actitud. Interpretamos muy bien el partido", analizó.

"El gol lo cambia todo en el fútbol, nos faltó en la primera parte pero en cuanto lo hicimos pudimos meter muchos más y solo concedimos una ocasión. Interpretamos bien por mantener la portería a cero pero sobre todo por defender bien antes de marcar la diferencia con el balón. Hoy se has demostrado muchas cosas", añadió.

No quiso opinar sobre los silbidos de la afición a Gareth Bale y simplemente dijo que no los entiende. "Ha tenido una ocasión para hacer gol y lo siento por él porque me hubiera gustado verle marcar hoy. Del resto no me voy a meter".