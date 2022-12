Alexandre Guimarães: “Lo de Junior son solo rumores, no voy a donde hay un puesto ocupado”

El entrenador brasileño, quien hasta antes de la pandemia del coronavirus dirigía a América de Cali, habló con GolCaracol.com sobre el presunto interés que hay por sus servicios en el cuadro ‘tiburón’.

Ha surgido en las últimas horas el rumor de que Alexandre Guimarães esté siendo tenido en cuenta por Junior de Barranquilla en caso de que Julio Avelino Comesaña deje el club en diciembre.

Y es que la estrella 14 con América, en el segundo semestre de 2019, catapultó al brasileño nacionalizado costarricense en nuestro balompié. Sin embargo, el DT es respetuoso del cargo del uruguayo y así se lo hizo saber a este portal.

¿Cómo califica su paso por América de Cali?

Es una experiencia inolvidable, de esas que te marcan. Ganamos mucho con América; torneos, la estrella y poner al club en la Copa Libertadores. Poquito a poco se fue armando una familia, porque al principio le propusimos a los jugadores de América un plan de liderazgo, de convivencia y ellos lo entendieron, lo fueron aceptando.

¿Cuál es su versión de los hechos por su salida de América?

“Fue una situación que ninguno esperaba, pero se dio lo del tema de la pandemia y a partir de ahí las cosas cada quien fue tomando decisiones, que unos podíamos aceptar y otros no. Ahora solo hay que agradecer a la gente que hizo de mi experiencia en América una experiencia grata”

Fuera de lo sucedido con América ¿cómo le ha ido en la cuarentena?

“He estado haciendo muchas cosas que antes no tenía tiempo, he estado participando en muchas conferencias, congresos, charlas. Repasando temas de fútbol a nivel de lectura, libros, visualización; algo que no había tenido la oportunidad de hacerlo con tanta atención por el trabajo, en ese momento. Principalmente estando con mi familia y esperando que el fútbol retorne para empezar a planificar bien el futuro”.

¿Tiene propuestas laborales? ¿qué viene a futuro?

“Primero hay que esperar que toda esta situación del fútbol vuelva, entre comillas, a la normalidad en todo lado. Creo que esta normalidad, me refiero también al hecho de poder moverse, viajar; ahora con esto hay que tener un poco más de paciencia. Yo pienso que por ahí en octubre, noviembre se puede mover con ‘normalidad’”.

Su nombre suena para reemplazar a Julio Comesaña en el banco de Junior de Barranquilla

“Son rumores totalmente. Primero y antes que nada, Junior tiene un técnico. El único equipo que cambió de técnico fue América. Junior tiene su entrenador, y yo no voy a donde hay un puesto ocupado”.

¿Le gustaría volver al fútbol colombiano?

“A mí me gustó la experiencia en Colombia, me sentí muy a gusto. Después de tanto tiempo dirigir en Asia me encantó volver a tener esta sensación de Latinoamérica, volver a hablar en el idioma que manejo bien, probar nuestra sazón; así que ya veremos qué pasa en el futuro”.

