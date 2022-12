Eduardo Méndez: “Sambueza no está descartado y haré lo necesario para que continúe”

El presidente de Independiente Santa Fe se refirió, además, a la salida y llegada de jugadores, así como a la situación financiera del equipo capitalino.

Eduardo Méndez aclaró este viernes en rueda de prensa la situación del argentino Fabián Sambueza y dijo que siguen negociando para que el jugador continúe en el club.

“Fabián Sambueza es un jugador que tiene contrato, yo he venido conversando con el representante, no con el que dice ser su representante, y hemos tenido diálogos amables cordiales y se comprometieron a pasar una contrapropuesta para mirar si tenemos la posibilidad de llegar a un acuerdo”, aseguró Méndez.

“A Sambueza no lo he descartado, sé que me han querido meter presión, los hinchas y una parte de la prensa, pero primero para mí está la institución y haré los sacrificios necesarios para continuar con el jugador; si llegamos a un acuerdo, sino con mucha tristeza tendremos que despedirlo”, agregó.

El dirigente del equipo capitalino dijo, además, que no es cierto que hayan grandes diferencias entre lo que exige el jugador y lo que le puede pagar Santa Fe.

“Sambueza se estaba ganando un capital importante para nosotros y nosotros le ofrecemos un 50 por ciento, el balón lo tienen ellos en su cancha. Esto es una negociación y en eso estamos”, expresó.

De igual manera, se refirió a los rumores sobre posibles incorporaciones que haría el equipo tras la para por el coronavirus, entre ellas la del mediocampista Sebastián Pérez, de Boca Juniors.

“Boca está interesado en hacer un convenio con el club y me han ofrecido a algunos jugadores, ellos se harían responsables del 80 por ciento de su salario y vendrían sin cargo. Pero el técnico Harold Rivera tiene una nómina completa y cree en esos jugadores, hay que esperar”, dijo.

"Juan Carlos Sarnari es una buena persona, gran amigo y un excelente jugador"

Y agregó: “Todos los jugadores son conscientes y han llegado a un acuerdo con Santa Fe, porque entienden la crisis del equipo, que se agravó con el coronavirus. Lo primero y más importante es ser responsable con la institución”.

Por último, sobre la situación económica del club y la manera en que ha podido cumplir con sus obligaciones, sin fútbol y sin taquillas, Méndez precisó que “veníamos haciendo algunas reservas y gracias a los patrocinadores y a lo que nos habían abonado, hemos podido pagar a los jugadores y la parte administrativa”.

Llegada y salida de jugadores

“A Moya se le solicitó que una vez terminara el contrato con Tolima, se presentara a la institución, salvo que Tolima haga uso de la opción de compra. Antes de la pandemia nos dijeron que iban a hacer uso de esa opción, pero no hemos recibido una nueva comunicación”

“En cuanto a que me hayan requerido jugadores del exterior, solo ha habido una propuesta por el señor (Edwin) Herrera, se ha adelantado, pero tuvimos tropiezos con sus representantes. No me han preguntado por ningún otro jugador”.

Asamblea de la Dimayor

“Esa propuesta que presentó América ganó, pero está supeditada a que lo apruebe la asamblea porque requiere que haya unas modificaciones en los estatutos de la Dimayor. Fui contundente cuando dije que no era partidario de elegir un sistema de campeonato hasta que no se hicieran las modificaciones que se deben hacer”

“El doctor Jorge Enrique Vélez tiene una mayoría y hay que respetarla, nosotros hemos tratado de hacer un control sobre las actividades que se hacen en Dimayor, hecho por el cual tenemos una inconformidad con el trabajo que ha hecho él, pero no es verdad que vamos tras su cabeza”

Protocolos de bioseguridad

“Nosotros hemos indagado y Santa Fe ha organizado sus instalaciones deportivas y administrativas, en el momento que nos den vía libre iremos a nuestras sedes. En cuanto a los exámenes, la Dimayor nos dijo que están analizando una propuestas que presentaron algunos laboratorios y mañana nos dirán qué entidad ha sido escogida y los costos. La Dimayor cubrirá los gastos, FIFA y Conmebol han determinado algunos auxilios”.