Hernán Menosse: “Pasé momentos duros, estoy solo acá e ir a la sede del Cali fue una alegría ”

El experimentado defensor central del Deportivo Cali entregó su punto de vista sobre las pruebas moleculares que se hicieron en el club, para detectar o no el contagio por coronavirus.

Esta semana la Dimayor marcó la hoja de ruta para el retorno del fútbol profesional colombiano. El elenco ‘azucarero’ fue uno de los primeros equipos en hacer tomas para detectar casos, Hernán Menosse fue uno de los testeados y habló así del retorno a la sede del club.

Sin embargo, el uruguayo recalcó que tomar la iniciativa en estas pruebas no significa ninguna ventaja, por el contrario, anhela que todos los equipos de nuestro balompié inicien al tiempo, porque en este caso prevalece la salud. Así lo hizo saber en charla con GolCaracol.com

¿Cómo se ha manejado los protocolos en el Cali?

“La verdad que muy contento, porque así sea volver a la sede del club es un motivo de satisfacción. Ya vamos por los 98 días de entrenamiento, el club ha hecho todo lo adecuado. Nos citaron con cinco o diez minutos de diferencia de los compañeros para mantener la distancia, pero solamente el miércoles”.

¿Qué se hizo en ese día en la sede deportiva del club?

“Nos tocó a cada uno quedarnos dentro de los carros, antes nos tomaron la temperatura, Los coches estaban a seis metros de distancia. Nos bajamos de a uno, nos fuimos a hacer las pruebas y ya de ahí otra vez para la casa. Pero estoy muy feliz de que hayamos dado ese primer paso con la fase cero”.

Cali, otro equipo que avanza en medio del coronavirus: se realizaron las pruebas al plantel

Con los compañeros… Tan cerca y a la vez tan lejos

“Sí. Nos tocó bajar la ventana y gritarnos, parecíamos que hace años no nos veíamos. Uno se acostumbra mucho a ellos, pero esta realidad nos ha golpeado, pero hay que ser fuerte mentalmente para el retorno”.

¿Ir a la toma de pruebas les da ventaja por sobre otros equipos?

“En el fútbol siempre se dice que el que salta primero es un poco más vivo, más rápido, pero en este caso uno tiene muchos colegas y amigos que están en otros equipos y lo que más deseo es que ellos tengan la misma suerte de tener los controles que hemos tenido nosotros y que puedan empezar, porque esto es cuidado para todos los futbolistas. Ojalá todos empecemos a la par, para que se hable de que oficialmente, no de ventajas, sino de que volvió el fútbol colombiano”.

¿Qué ha pasado por su cabeza en este tiempo de cuarentena?

“A mí me tocó bastante duro. Tuve momentos de bajones emocionales increíbles, estoy solo acá en Colombia, en Cali; mi familia está en Uruguay. Hay momentos en los que no sabía qué hacer, no tenía con quién hablar, con quién compartir; se ha hecho duro, por eso lo que más quiero es entrenar, pero con todos los cuidados pertinentes. Hay mucha ansiedad y esperemos la otra semana estar pisando el césped”.

¿Pensó en un vuelo humanitario?

“Sí, lo tuve en mente. Personalmente extraño mucho a mis hijos, a mi señora, a mi papá, a mis amigos, pero sabía que era difícil. No había vuelos humanitarios a cada rato, entonces era irme a Bogotá en auto y esperar allá a ver; no me imaginé que fuera tanto el tiempo que fuéramos a estar encerrados acá. Desde el 14 de marzo no salgo a la calle”.

Empezamos la fase 0 estamos más cerca 🙌⚽️💪🙏🥅 @AsoDeporCali pic.twitter.com/JJXfcxyvgQ — Hernan Menosse (@hernanmenosse) July 1, 2020

