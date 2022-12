La renuncia de Eduardo Pimentel por Francisco Maturana: “Siempre tuvimos demasiada enemistad”

El actual dirigente de Boyacá Chicó contó que su salida del América de Cali, en su época de jugador, se debió a la llegada al cuadro escarlata del extécnico de la Selección Colombia.

Eduardo Pimentel, fiel a su estilo, no tuvo ningún inconveniente a sacar a la luz una vez más su mala relación con Francisco Maturana.

Por eso, el exmediocampista bogotano recordó que su salida del América de Cali se debió exclusivamente a la llegada del entrenador chocoano al conjunto vallecaucano.

“Desde que él llegó (Maturana) yo nunca volví a asistir a una práctica del América de Cali. No quería estar con el técnico que toda la vida fue un opositor o un rival. Tuvimos demasiada enemistad en muchas cosas. Por eso determiné no seguir en el equipo”, aseguró en ‘De Grueso Calibre’.

En 1992, el entonces dueño del América, Miguel Rodríguez Orejuela; decidió contratar a Maturana como entrenador, luego de su exitoso paso por Atlético Nacional y la Selección Colombia, y tras su experiencia en España dirigiendo a Valladolid.

“El carácter que tengo, se lleva en la sangre y me impedía poder defender la institución que tanto quise, siendo dirigido por un técnico que no me vendía nada. Era muy complicado manejar todo eso, entonces, les dije a los directivos, que si él (Maturana) llegaba, yo me hacía a un lado, y así sucedió”, sostuvo un Pimentel, que era una de las figuras de aquel América.

“América me siguió pagando, pero yo siempre dije que si Maturana entraba por una puerta, yo salía por la otra, y así fue. Desde que él llegó, nunca volví a asistir a una práctica del América. Mantuve siempre una buena relación con los dirigentes del club. Ellos querían que yo siguiera y estuvieron casi cuatro meses insistiéndome, hasta que se dieron cuenta que ya la decisión estaba tomada. Entonces, determinaron venderme al San Lorenzo de Argentina, pero las cosas no salieron bien, porque el club estaba quebrado. Regresé a Colombia y firmé con Pereira y luego con Medellín”, concluyó.