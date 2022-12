Los consejos de Guimarães a Rangel: “Me decía que me quedara en el área y que saliera solo a pivotear”

El delantero, quien dejó de ser jugador de América, recordó de buena manera su grato paso por el club y las indicaciones que le dejó el DT para ser el goleador de la Liga.

Tanto Michael Rangel como Alexandre Guimaraes, se marcharon de las toldas del cuadro ‘escarlatas’. En ambos casos, se les venció el contrato en junio. Por eso, este jueves, el atacante rememoró su paso por el club rojo.

Publicidad

En charla para el programa ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, el delantero que ahora tiene que volver al Junior de Barranquilla habló del título y de los buenos momentos que tuvo en el último año.

* Éxito en América

“Todo partió por la confianza de los directivos, cuando me dijeron que si quería venir a América, que iba a tener el respaldo del técnico y de ellos. Desde el primer momento me manifestaron que yo era el que iba a tomar la delantera. Poco a poco, con el transcurrir de los días, el profe Guimarães hizo una gran familia”.

* Consejos de Guimarães

Publicidad

“Él me decía mucho que me quedara dentro del área y que solo saliera a pivotear. Supo poner las fichas, como Duván Vergara, Yesus Cabrera y Matías Pisano. Más atrás con los volantes de marca todo se hizo más fácil. Me hablaba mucho, me mostraba videos, cuando terminábamos de entrenar me decía que me quedara cinco minutos y ahí aprendí más movimientos”.

* Su paso por Cali

Publicidad

“Desde que llegué a Cali, la gente me recibió de la mejor manera. Aquí dije que iba a guerrear. Recuerdo muchísimo las metas de ser goleador y de ser campeón y se logró. Los recuerdos son muchísimos, me llevo a América en el corazón”.

* Resumen en la ‘mechita’

“Defino mi paso por América como excelente, se trabajó muy bien”.

*El futuro deportivo

“Se habla de muchas partes y muchos rumores, han llegado representantes a preguntar por mí, pero que sea lo que Dios quiera”.

Publicidad