Matías Pisano se despidió del América: “Me toca cerrar una etapa que nunca voy a olvidar”

El futbolista argentino, quien llegó en 2019 al cuadro vallecaucano, confirmó su salida del equipo, este viernes, a través de sus redes sociales.

América de Cali se quedó sin una de sus figuras. Matías Pisano dijo adiós y oficializó que no continuará en el club ‘escarlata’.

Publicidad

Eduardo Méndez: “Sambueza no está descartado y haré lo necesario para que continúe”

“Hoy me toca cerrar una etapa que nunca voy a olvidar en mi carrera profesional y en lo humano. Por eso quería compartirles este pequeño video con un poco de lo que fue este paso increíble por América donde he conseguido muchas cosas. Llegué diciendo que iba a darlo todo para conseguir que el club vuelva a lo más alto del torneo local y del continente y hoy me despido campeón del fútbol colombiano y con el recuerdo cercano del gol en Copa Libertadores. Y así es como el América merece estar: En lo más alto de Colombia y siendo protagonista de cada torneo continental”, escribió de entrada el futbolista argentino.

Y es que Pisano se mostró nostálgico por su salida del elenco vallecaucano, al que llegó en 2019, con el que consiguió una Liga colombiana, con el que disputó 28 partidos y marcó cuatro goles.

Además, el talentoso jugador argentino señaló que se va del América, volviéndose un hincha más de la institución.

Publicidad

Alexandre Guimarães: “Lo de Junior son solo rumores, no voy a donde hay un puesto ocupado”

Repase acá las palabras de Matías Pisano, en sus redes sociales, este viernes:

“Les decía que he conseguido muchas cosas porque, más allá de lo deportivo, me llevo recuerdos con personas maravillosas, amigos y compañeros que no solo han jugado conmigo en la cancha: Un cuerpo técnico que confío en mí, utileros, kinesiólogos, masajistas, nutricionistas, empleados del club, todos generosos, cómplices en los momentos de risas y leales en los momentos donde no salían las cosas. Con ellos, fue con los primeros que me abracé cuando salimos campeones”.

Publicidad

“Si marqué cosas que no me gustaban de la estructura del club es porque creo, con todas mis convicciones y porque así lo dice la historia, que América de Cali está para mucho más. Y para seguir creciendo hay que pensar como campeones y mejorar. No debe pasar nunca más tanto tiempo para volver a festejar, los logros tienen que volverse costumbre”.

“Tanto yo como mi familia nos hemos hecho grandes hinchas del club y extrañaremos escuchar a la tribuna escarlata alentar como siempre. Para todos los hinchas que me han hecho sentir como en mi casa, gracias. Gracias por dejarme ser parte de la rica y enorme historia de este club GIGANTE”.

“Seguiré cada partido desde donde esté. Me voy con la alegría de haber dejado todo por los objetivos y haberlos cumplido. Nunca los voy a olvidar. Eternamente agradecido, Matías Pisano”.

Publicidad