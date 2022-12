Michael Rangel: "Comesaña me dijo que no encajaba en su esquema, por eso no puedo estar en Junior"

Este jueves, el delantero santandereano habló con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', tras su despedida del América de Cali del que se hizo figura y clave en el último título.

"Ahora hay que regresar a Barranquilla, para unirme allá al Junior. Esperar que se pueda concretar lo del exterior, poder salir", dijo Michael Rangel hace pocos minutos, en entrevista concedida al espacio radial que dirige Javier Hernández Bonnet y luego de despedirse oficialmente del América.

El goleador también habló de sus posibilidades de permanecer o no en el equipo barranquillero. "En Junior tienen su nómina, jugadores de buena talla por otra parte el profesor Julio Comesaña me dijo hace un año que no encajaba en su sistema".

Precisamente durante la charla, también se puso sobre la mesa el tema relacionado con sus conversaciones con el timonel de los 'tiburones'.

"No he hablado con él, hace un año salí de Junior, eso fue lo que me manifestó Comesaña, que yo no estaba en el sistema de juego que él tenía, que no tenía características del juego que necesitaba", finalizó Michael Rangel, quien agradeció sin embargo al Junior por las oportunidades que le ha dado en su carrera deportiva.

