El presidente del Lyon ataca a su liga: "Francia es el hazmerreír de Europa" "Cuando veo a Benzema marcar más goles que nunca y en Francia no se ha querido retomar el fútbol, me desespero", asegura el presidente del Lyon, Jean-Michel Aulas, que ha digerido mal que la liga de su país no haya hecho todo lo posible por acabar.