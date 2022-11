El nombre de Dani Alves en la Selección de Brasil para el Mundial Qatar 2022, un tema polémico

La Selección de Brasil ya tiene lista su nómina para afrontar el Mundial de Qatar 2022. En la tarde del lunes, Tite, seleccionador del cuadro sudamericano, dio a conocer los futbolistas que disputarán el certamen, causando gran revuelo entre un sector de los hinchas y periodistas tras la polémica decisión de citar al veterano Dani Alves, hoy jugador de Pumas de México, a sus 39 años, quien llega tras una extensa inactividad después de que el cuadro 'manito' no lograra clasificarse a la fase final del campeonato local y fuera eliminado meses atrás.

El entrenador de la 'canarinha', quien dirigirá su segundo mundial al mando de la pentacampeona, fue bastante cuestionado por el llamado del quien apuntan como uno de los máximos responsables de la mala temporada del equipo universitario, el cual se ubicó en los últimos lugares de la Liga MX.

A pesar de las críticas, el seleccionador brasileño defendió la citación del futbolista, a quien exaltó por sus condiciones físicas y futbolísticas: "El criterio para elegir a Daniel Alves fue el mismo criterio para todos, el que premia la calidad técnica e individual. Premia el aspecto físico y el aspecto mental. Y fue escogido de la misma forma que los otros".

Alves, que no fue convocado para los últimos juegos de la selección debido a que no se encontraba en buena forma física, incluso llegando a ser relegado a la suplencia en su club, llega al certamen como uno de las fichas en el lateral derecho para Tite, quien no ha podido potenciar a algún otro futbolista para esa posición; la ausencia de un carrilero fijo ha hecho que Eder Militao, reconocido central del Real Madrid, sea improvisado para cumplir con esa función.

El entrenador le restó importancia a los comentarios y se mostró firme en su decisión de convocar al que es uno de los jugadores con más trofeos en su palmarés: “No vine para complacer a la gente en Twitter, que ni siquiera sé qué porcentaje del pueblo brasileño representa. Respeto las diferentes opiniones y no estoy aquí para convencer a todos. Solo quiero dar datos informativos para que la gente se forme democráticamente su propia opinión”.

Dani Alves sufrió la rotura de los ligamentos a portas de disputar el mundial de Rusia en el 2018 y a raíz de ello se preparó de gran manera para poder afrontar la que sería su última Copa del Mundo en Qatar 2022: Se hizo con el titulo de la Copa América en el 2019 siendo el mejor jugador de la competencia a pesar de ser tildado como 'viejo' además de conseguir el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2020, compitiendo contra futbolistas Sub-23.

¿Cómo es la lista de convocados de Brasil para el mundial de Qatar 2022?

Porteros

Alisson, Ederson, Weverton.

Defensas

Dani Alves, Danilo; Alex Sandro, Alex Telles; Bremer, Eder Militao, Marquinhos, Thiago Silva.

Centrocampistas

Bruno Guimaraes, Casemiro, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá.

Delanteros

Antony, Gabriel Jesús, Gabriel Martinelli, Neymar, Pedro, Rafinha, Richarlison, Rodrygo, Vinicius Jr.