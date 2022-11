Gustavo Alfaro: “No había ninguna manera que legalmente pudieran sacar a Ecuador del Mundial”

En las últimas horas se volvió a retomar el tema del caso Byron Castillo, y se conoció de la sanción que recibió Ecuador para las próximas Eliminatorias Sudamericanas, en las que arrancará con tres puntos menos, además de una multa económica.

Y en una entrevista exclusiva con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, el técnico del cuadro ‘tri’, Gustavo Alfaro, se refirió a todo lo que vivieron con este caso.

Publicidad

“Voy a tratar de describírtelo con una imagen de otro deporte. Haces de cuenta que es una pelea de boxeo y que los doce rounds que duró la pelea los ganaste todos, vos estás con la cara intacta y el rival tiene toda la cara desfigurada, pero no lo noqueaste, entonces tenés que esperar las tarjetas, la decisión de los jueces. Muchas veces en el boxeo han ganado boxeadores que no siempre fueron los que ganaron en las peleas. El tema era el pronunciamiento de la justicia, pero estábamos muy tranquilos, porque todas las cosas que salieron y se dieron mediáticamente son cosas que estuvieron en los dos juicios que hicieron del registro civil a Byron Castillo acá en Ecuador”, afirmó de entrada el estratega argentino.

Acá más declaraciones de Gustavo Alfaro, en la entrevista exclusiva con Noticias Caracol y el Gol Caracol:

*Todo se hizo ‘al pie de la letra’

“Cuando nosotros recibimos esa información, no solamente de la justicia ecuatoriana, sino de los tres estudios internacionales, más los dos paralelos, más un árbitro del TAS que me dio este conocimiento, dijimos sí, lo convocamos”.

*No había como dejar a Ecuador sin Mundial

“No había ninguna manera que legalmente ninguna cuestión nos podía sacar del Mundial, fue todo agitado mediáticamente, todo lo de afuera fueron cosas de esos juicios”.

Publicidad

*La noticia de que se confirmó que estarían en Qatar 2022

“Estábamos en Miami, por empezar el entrenamiento, íbamos a jugar un amistoso con Cabo Verde, el fallo salió a las 9:30 de la mañana, estamos justo por empezar, me llaman, me avisan que había salido el fallo favorable. Junté a los jugadores en el medio de la cancha y me voy caminando hacia donde está Byron Castillo y le doy un abrazo, nos largamos a llorar los dos”.

*Hubo tranquilidad, no se festejó nada

“Les dije ‘muchachos la justicia FIFA falló a favor de la justicia, a favor de Byron’. Los jugadores quisieron aplaudir, pero les dije que no, que no había nada que festejar. Nosotros hicimos las cosas bien. solo tuvimos la ratificación, solo hay una manera de hacer las cosas, y es hacerlas bien”.