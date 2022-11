Las 12 horas de espera de Ricardo Orrego en un aeropuerto, a su llegada a cubrir el Mundial de Qatar

Poco a pocos han ido viajando los enviados especiales de Gol Caracol y Blu Radio para el cubrimiento del Mundial Qatar 2022, que se jugará desde el 20 de noviembre y hasta el 18 de diciembre próximo. Y así, este martes en el espacio 'Blog Deportivo', Ricardo Orrego, comentarista de nuestro medio, recreó una vivencia que tuvo que pasar a su llegada al aeropuerto de la ciudad de Doha.

"La historia es la siguiente y mi caso es muy sencillo y muy complejo a la vez. Acá les cuento. Viajamos de Bogotá a Madrid y allí hubo un primer testeo, de la tarjeta digital Hayya. Y al llegar a Doha, a inmigración, me dijeron: usted no puede entrar al país, su nombre no corresponde a la visa de trabajo. Yo les dije: soy Ricardo Orrego. Pero más allá de eso, claramente es un tema cultural, fue algo que tuvo que ver con mi último apellido que es Arboleda y que no salía en la tarjeta Hayya. Me trasladan a la oficina Hayya y allí estaban periodistas franceses, alemanes, polacos, con el mismo drama. No les aparecía el apellido, un enredo absoluto, porque no se comprende bien la operitividad de nuestros apellidos", contó inicialmente Orrego.

El comentarista de Gol Caracol y jefe de Caracol Sports también complementó y siguió con su relato.

"Estuve cerca de retornar, fueron 6 horas desgastantes, porque decían que no podían hacer nada. Me dijeron que si en una hora no se arreglaba el tema, debía regresar a a Europa. Me trasladaron a la salida de vuelos internacionales", dijo.

Orrego agregó que "el episodio final de esto, se dio cuando apareció un alma caritativa, me dijeron que los acompañara a la zona del Hayya, aparece un jeque, quien lo primero que hizo fue ofrecerme disculpas después de varias horas en una habitación. El amigo árabe me dijo: 'ten paciencia' y lo dije que la iba a seguir teniendo. Al final, la solución fue anular la tarjeta digital, y me hicieron una nueva Hayya".

Finalmente, Ricardo Orrego pudo zanjar el inconveniente inicial para ingresar a Qatar, en donde se sumó al respeto de los integrantes del equipo del Gol Caracol y desde este martes apareció en las emisiones de Noticias Caracol, con el fin de llevar a los colombianos todas las incidencias de la Copa del Mundo que se acerca y que promete emociones desde el principio y hasta el final.