Mundial de Qatar 2022: todo lo que debe saber sobre la selección de Ghana

Ficha de Ghana, integrante del grupo H del Mundial-2022 de Catar:

¿Cómo es el palmarés de la selección de Ghana, de cara al mundial de Qatar 2022?

Mundial: 4ª participación. Mejor resultado: cuartofinalista en 2010

Copa de África: 23 participaciones. Ganador en 1963, 1965, 1978 y 1982

Clasificación FIFA: 61º

Apodo: 'Black Stars' (las Estrellas Negras)

Presidente de la Federación: Kurt Okraku

Número de licenciados: no disponible

Principales clubes: Ashanti Kotoko Kumasi, Hearts of Oak Accra

Clasificación: Ghana derrotó a Nigeria en las eliminatorias (0-0/1-1)

¿Cómo llega Otto Addo, entrenador de la selección de Ghana para el mundial de Qatar 2022?

El seleccionador: adjunto del seleccionador Milovan Rajevac (que llevó a Ghana a los cuartos de final en Sudáfrica-2010), Otto Addo tomó las riendas del equipo después del cese del técnico serbio tras el fiasco de la última Copa de África, donde los 'Black Stars' no superaron la primera fase, derrotados por la modesta selección de Comoras (3-2). Addo, que sigue trabajando para el Borussia Dortmund como cazatalentos y que ha llevado a cabo casi toda su carrera en su país, ha impregnado de realismo alemán a la selección ghanesa. Superó la eliminatoria de clasificación contra la potente Nigeria, el técnico está tratando de meter en el equipo a jugadores 'nacionalizados' seguidos por la federación desde hace años, como Ransford-Yeboah Königsdörffer, Daniel Kofi Kyereh e Iñaki Williams. Addo fue aprendió el oficio de técnico en el Hamburgo de 2009 a 2015.

La declaración: "¿Mi reacción cuando me vuelva a enfrentar contra Uruguay? Tranquilidad. Lo que hicieran o lo que pasara e el pasado, no podemos volver atrás. Quizás yo hubiese hecho lo mismo en su caso. Ellos lo hicieron así y se clasificaron para las semifinales. Para ellos les mereció la pena, aunque para nosotros fue el peor momento de nuestras vidas. Pero esto pertenece a la historia. Será un partido de tres puntos, no una revancha. Será un partido de fase de grupos y quizá sea decisivo, aunque también podríamos estar los dos ya clasificados o eliminados. Honestamente, Uruguay es en lo último en que pienso, ya que antes tenemos a Portugal y Corea del Sur", declaró André Ayew al ser preguntado por el partido contra Uruguay, que eliminó en los penales a Ghana en cuartos de final de Sudáfrica-2010 después de que Luis Suárez evitase el gol africano en el último momento de la prórroga deteniendo un remate con la mano.

La estrella: André Ayew.

¿Cómo llega André Ayew, la máxima figura de Ghana para el mundial de Qatar 2022?

Único jugador del plantel en jugar su tercer Mundial (2010 y 2014), el delantero ya formaba parte del equipo que estuvo cerca convertirse en Sudáfrica en el primer semifinalista africano de la historia. "Tenía 20 años, era un bebé. Lloré mucho, aunque entonces no era consciente de que ese gol (el penal fallado por Gyan) nos hubiese clasificado para semifinales de un Mundial". El hijo del mítico Abedi Pelé es el capitán y llega como líder de su selección a Catar, país en el que juega desde hace un año, en el Al-Sadd, mismo club en el que ya jugó su padre en 1983.

Once titular: Ofori - Odoi, Amartey, Djiku, Baba Rahmane - Sulemana, Kudus, I. Baba, A. Ayew, J. Ayew - Williams

¿Cómo sería la lista de convocados de la selección de Ghana para el mundial de Qatar 2022?

Porteros: Richard Ofori (Orlando Pirates/RSA), Abdul Manaf Nurudeen (KAS Eupen/BEL), Joseph Wollacott (Charlton/ENG/D3)

Defensas: Denis Odoi (Club Bruges/BEL), Tariq Lamptey (Brighton/ENG), Alidu Seidu (Clermont/FRA), Abdul Rahman Baba (Reading/ENG/D2), Gideon Mensah (AJ Auxerre/FRA), Alexander Djiku (RC Estrasburgo/FRA), Mohammed Salisu (Southampton/ENG), Daniel Amartey (Leicester/ENG), Joseph Aidoo (Celta Vigo/ESP), Stephan Kofi Ambrosius (Karlsruhe/GER/D2)

Centrocampistas: Thomas Partey (Arsenal/ENG), Iddrisu Baba (Mallorca/ESP), Elisha Owusu (Gante/BEL), Daniel Kofi Kyereh (Friburgo/GER), Mohammed Kudus (Ajax/NED), André Ayew (Al-Sadd/QAT)

Delanteros: Iñaki Williams (Athletic Bilbao/ESP), Felix Afena-Gyan (Cremonese/ITA), Benjamin Tetteh (Hull City/ENG/D3), Kamaldeen Sulemana (Rennes/FRA), Daniel Afriyie Barnieh (Hearts of Oak), Issahaku Abdul Fatawu (Sporting Portugal/POR), Osman Bukari (Estrella Roja de Belgrado/SRB), Ransford-Yeboah Königsdörffer (Hamburgo SV/GER/D2), Jordan Ayew (Crystal Palace/ENG), Antoine Semenyo (Bristol/ENG/D3)