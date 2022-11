Mundial Qatar 2022: ¿Como se cuida el gramado de los estadios?

Cada vez falta menos para que rueda la pelota en el Mundial Qatar 2022, pero desde ya se empieza a sentir la ‘fiesta’ que albergará el país asiático, recibiendo a hinchas, periodistas, turistas y mucho más.

Por eso, desde Doha, Luis Felipe Jaramillo, director de eventos especiales de Caracol Televisión, nos contó un poco sobre donde se cultivó y cómo es el mantenimiento de la grama de los estadios de la Copa del Mundo.

Este aspecto sera fundamental ya que durante un mes, figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappé, entre otros, darán el todo por el todo, para quedarse con el trofeo más prestigioso del mundo del fútbol.

Según nuestro periodista, el comité organizador ha invertido miles de millones de dólares para que la grama de los estadios esté impecable, de hecho, ya están listas y mañana mismo ya se podría empezar a jugar el Mundial. Cabe resaltar, que el sistema de refrigeración permite que se juegue en cualquier día de los 365 días del año.

A las afueras de Doha, en una antigua granja, se montó e instauró un centro de cultivo de césped, desde donde se ha provisto la gran alfombra verde para que ruede la pelota en Qatar. Un cuerpo élite de jardineros se encarga de mantener verde y exuberantes los césped para ocho canchas de fútbol y 136 campos de entrenamiento. Lo que deja un saldo total de 425.000 metros cuadrados de fresca hierba.

Sin duda alguna, el clima ha sido una de las tareas más arduas a vencer, ya que como lo dicen un ingeniero civil sudanés, "la grama no crece en invierno. No muere, pero no tienes lo que llamamos la recuperación".

El mantener en condiciones optimas las canchas es un trabajo que requiere 10 mil litros diarios de agua desalinizada, un proceso que necesita de mucha energía y gas natural.

"Decisiones meteorológicas y el clima, junto con el nivel de criterio de rendimiento que nos hemos fijado, hacen que sea extremadamente difícil desarrollar el producto que necesitamos, pero lo logramos" complementa el ingeniero.

El césped de los estadios mundialistas fue preparado bajo tres condiciones: resistir diferentes tipos de iluminación, que sea perfecta para los jugadores y que luzca estéticamente 10 puntos para la gran fiesta del fútbol mundial.

De esta manera, se confirma que el país árabe está 100% listo para recibir a las 32 selecciones que se medirán en la cita orbital.