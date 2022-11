A Luka Modric, sus compañeros de la Selección de Croacia, no paran de 'echarle flores'

El centrocampista y compañero de Luka Modric , Nikola Vlasic está totalmente restablecido de la lesión que sufrió en el primer encuentro de Qatar 2022 frente Marruecos , lleva días junto al resto del plantel pero perdió su condición de titular ante Canadá.

La presencia del jugador del Torino o la del atacante del Hajduk Split Marko Livaja, que marcó uno de los goles ante el cuadro norteamericano, es casi la única duda del seleccionador Marko Dalic.

Croacia cuenta con un equipo experimentado aunque está inmerso en una pequeña revolución, un cambio generacional. Sin embargo, su base está liderada por jugadores que han jugado partidos importantes. Especialmente el capital Luka Modric.

"Es un gran jugador y es un honor jugar con él. Su nombre será recordado para siempre. Ya ha jugado muchos partidos como este y no creo que esté nervioso o en tensión por el partido contra Bélgica. Como capitán es genial y nos va a apoyar, su mentalidad es que este es un partido importante, pero no lo ve como algo más allá de eso", apuntó.

El subcampeón del mundo cierra la fase de grupos contra Bélgica en un duelo clave para ambos. El conjunto de Roberto Martínez tiene que ganar al balcánico para avanzar a octavos. Sin embargo, está inmerso en una crisis interna entre los jugadores.

"No sé qué sucede allí, no es de nuestra incumbencia. En cualquier caso sabemos que es un gran equipo. No nos distrae todo lo que dicen que sucede. Estamos concentrados en clasificarnos y sus problemas no nos preocupan. Estamos centrados únicamente en el partido", indicó Vlasic.

El jugador del Torino rechazó al condición de favorita porque "según apunta el coeficiente de la FIFA, Bélgica es una de las mejores del mundo. Tiene un gran equipo, mucha confianza en sí misma y grandes individualidades", dijo.

El empate asegura la clasificación de Croacia. El triunfo, el primer puesto de grupo: "Es difícil entrar en un partido con la mentalidad de que solo vas por un punto. Esa no es una buena mentalidad; salimos a ganar todos los partidos. Porque si vas a por el empate, entras en pánico cuando te marcan un gol. Es un momento especial, nos jugamos algo importante".

Bélgica está al límite y con menos margen de error. Roberto Martínez puede recurrir a Romelu Lukaku para fortalecer el ataque. "Puede ayudar a cualquier equipo y Bélgica es más peligrosa con él, pero estamos preparados para cualquier situación y haremos un buen planteamiento seguro", concluyó el jugador del Torino.