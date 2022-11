Carlos 'Pibe' Valderrama: "A Lionel Messi siempre lo he disfrutado jugando al fútbol"

Carlos 'Pibe' Valderrama habló hacia los medios de comunicación junto a Jorge Burruchaga, el argentino que marcó el gol del título para la 'albiceleste' en el Mundial de México 1986. Se refirieron al panorama actual de la Selección de Argentina y Lionel Messi ; sin duda, uno de los equipos llamado a ser candidatos a coronarse como campeón en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y eso lo expresó el colombiano nacido en Santa Marta.

"A Messi siempre lo he disfrutado jugando al fútbol, se recrea porque a él le gusta jugar", expresó el jugador de la Selección Colombia que participó en los mundiales: Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

De igual manera, Carlos Valderrama habló acerca de la importancia de generar un equipo para poder lograr los objetivos y específicamente se refirió al conjunto 'albiceleste', en el que puso el ejemplo de Diego Armando Maradona, donde él no era el único que se destacaba en México 1986.

"Armar un equipo como lo tiene Argentina, Maradona no era el único que jugaba, había un equipo y luego se reconoció todo. Aquí no es que tengan a Messi y ya, no, Argentina tiene un equipo y se armó para ganar, el ejemplo está en los 30 partidos que llevan sin perder", continuó 'El Pibe', para 'Fútbol de Primera'.

¿Cómo será el calendario de la Selección Argentina en la fase de grupos del Mundial Qatar 2022?

Argentina hace parte del grupo C del Mundial Qatar 2022, su debut será el próximo 22 de noviembre cuando se enfrente a Arabia Saudita en la ciudad de Lusail, a las 5:00 a.m., hora de Colombia. Su segunda parada será el 26 de noviembre cuando se vean las caras con el conjunto de México, en la misma ciudad de Lusail, a las 2:00 p.m., en territorio colombiano. Finalmente, los dirigidos por Lionel Scaloni cerrarán la fase de grupos de esta cita orbital el 30 de noviembre contra Polonia, en Doha, en partido que dará inicio a las 2:00 de la tarde, hora de Colombia.

¿Cuándo fue la última vez que la Selección Argentina ganó un Mundial de fútbol?

La última vez que la Selección de Argentina quedó campeona del mundo fue el 29 de junio de 1986, en aquella ocasión la ‘albiceleste’ venció en la final a Alemania 3-2 con un equipo que comandaba Diego Armando Maradona. El '10' anotó el mejor gol en la historia de los mundiales a Inglaterra, en los cuartos de final de ese mismo certamen, y un gol con la mano en ese mismo partido, ese hecho se recuerda como 'la mano de Dios'.