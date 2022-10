¿A qué horas serán los partidos del Mundial de Qatar 2022?

A menos de un mes para que ruede el balón en el juego inaugural del Mundial de Qatar 2022, la expectativa es cada vez más grande por el inicio del máximo evento, del que millones de aficionados están pendientes en diferentes latitudes del planeta.

Tras el sorteo realizado el pasado 1 de abril en Doha, la capital del país anfitrión, se definieron los horarios de los juegos de la fase de grupos, para cada uno de los seleccionados que lograron clasificarse para el certamen.

Con el seleccionado qatarí como representante de la nación que acogerá los 64 partidos que trae el campeonato mundial, el conjunto que integra a la confederación asiática disputará el juego inicial del torneo, como es tradición desde hace tres ediciones cuando para la Copa del Mundo disputada en Alemania, en el 2006, se decidió que así lo fuera.

Con respecto al mundial de Rusia, los horarios no serán muy diferentes a los que se vivieron cuatro años atrás: así se tendrán juegos desde las 5:00 AM (siendo este el horario más tempranero), 8:00 AM, 10:00 AM; 11:00 AM y 2:00 PM. La final será a las 10 de mañana. Esto en horarios en territorio colombiano.

¿A qué horas serán los partidos del grupo A?

El grupo A, el cual está conformado por los seleccionados de Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos tendrá los siguientes juegos con sus respectivos horarios:

Fecha 1

-Qatar vs Ecuador

Domingo 20 de noviembre-11:00 AM

-Senegal vs Países Bajos

Lunes 21 de noviembre- 11:00 AM

Fecha 2

-Qatar vs Senegal

Viernes 25 de noviembre- 8:00 AM

-Países Bajos vs Ecuador

Viernes 25 de noviembre- 11:00 AM

Fecha 3

-Países Bajos vs Qatar

Martes 29 de noviembre-10:00 AM

-Ecuador vs Senegal

Martes 29 de noviembre-10:00 AM

¿A qué horas serán los partidos del grupo B?

El grupo B, el cual está conformado por los seleccionados de Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales tendrá los siguientes juegos con sus respectivos horarios:

Fecha 1

-Inglaterra vs Irán

Lunes 21 de noviembre- 8:00 AM

-Estados Unidos vs Gales

Lunes 21 de noviembre- 2:00 PM

Fecha 2

-Gales vs Irán

Viernes 25 de noviembre- 5:00 AM

-Inglaterra vs Estados Unidos

Viernes 25 de noviembre- 2:00 PM

Fecha 3

-Gales vs Inglaterra

Martes 29 de noviembre-2:00 PM

-Irán vs Estados Unidos

Martes 29 de noviembre-2:00 PM

¿A qué horas serán los partidos del grupo C?

El grupo C, el cual está conformado por los seleccionados de Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia tendrá los siguientes juegos con sus respectivos horarios:

Fecha 1

-Argentina vs Arabia Saudita

Martes 22 de noviembre-5:00 AM

-México vs Polonia

Martes 22 de noviembre- 11:00 AM

Fecha 2

-Polonia vs Arabia Saudita

Sábado 26 de noviembre- 8:00 AM

-Argentina vs México

Sábado 26 de noviembre- 2:00 PM

Fecha 3

-Polonia vs Argentina

Miércoles 30 de noviembre-10:00 AM

-Arabia Saudita vs México

Miércoles 30 de noviembre-2:00 PM

¿A qué horas serán los partidos del grupo D?

El grupo D, el cual está conformado por los seleccionados de Francia, Dinamarca, Túnez y Australia tendrá los siguientes juegos con sus respectivos horarios:

Fecha 1

-Dinamarca vs Túnez

Martes 22 de noviembre-8:00 AM

-Francia vs Australia

Martes 22 de noviembre- 2:00 PM

Fecha 2

-Túnez vs Australia

Sábado 26 de noviembre- 5:00 AM

-Francia vs Dinamarca

Sábado 26 de noviembre- 11:00 AM

Fecha 3

-Túnez vs Francia

Miércoles 30 de noviembre-10:00 AM

-Australia vs Dinamarca

Miércoles 30 de noviembre-10:00 AM

¿A qué horas serán los partidos del grupo E?

El grupo E, el cual está conformado por los seleccionados de Alemania, España, Japón y Costa Rica tendrá los siguientes juegos con sus respectivos horarios:

Fecha 1

-Alemania vs Japón

Miércoles 23 de noviembre-8:00 AM

-España vs Costa Rica

Miércoles 23 de noviembre- 11:00 AM

Fecha 2

-Japón vs Costa Rica

Domingo 27 de noviembre- 5:00 AM

-España vs Alemania

Domingo 27 de noviembre- 2:00 PM

Publicidad



Fecha 3

-Costa Rica vs Alemania

Jueves 1 de diciembre-2:00 PM

-Japón vs España

Jueves 1 de diciembre-2:00 PM

¿A qué horas serán los partidos del grupo F?

El grupo F, el cual está conformado por los seleccionados de Bélgica, Croacia, Canadá y Marruecos tendrá los siguientes juegos con sus respectivos horarios:

Fecha 1

-Marruecos vs Croacia

Miércoles 23 de noviembre-5:00 AM

-Bélgica vs Canadá

Miércoles 23 de noviembre- 2:00 PM

Fecha 2

-Bélgica vs Marruecos

Domingo 27 de noviembre- 8:00 AM

-Croacia vs Canadá

Domingo 27 de noviembre- 11:00 AM

Fecha 3

-Croacia vs Bélgica

Jueves 1 de diciembre-10:00 AM

-Canadá vs Marruecos

Jueves 1 de diciembre-10:00 AM

¿A qué horas serán los partidos del grupo G?

El grupo G, el cual está conformado por los seleccionados de Brasil, Serbia, Suiza y Camerún tendrá los siguientes juegos con sus respectivos horarios:

Fecha 1



Fecha 1

-Suiza vs Camerún

Jueves 24 de noviembre-5:00 AM

-Brasil vs Serbia

Jueves 24 de noviembre- 2:00 PM

Fecha 2

-Camerún vs Serbia

Lunes 28 de noviembre- 5:00 AM

-Brasil vs Suiza

Lunes 28 de noviembre- 11:00 AM

Publicidad



Fecha 3

-Camerún vs Brasil

Viernes 2 de diciembre-2:00 PM

-Serbia vs Suiza

Viernes 2 de diciembre-2:00 PM

¿A qué horas serán los partidos del grupo H?

El grupo H, el cual está conformado por los seleccionados de Uruguay, Portugal, Corea del Sur y Ghana tendrá los siguientes juegos con sus respectivos horarios:

Fecha 1

-Uruguay vs Corea del Sur

Jueves 24 de noviembre-8:00 AM

-Portugal vs Ghana

Jueves 24 de noviembre-11:00 AM

Fecha 2

-Corea del Sur vs Ghana

Lunes 28 de noviembre- 8:00 AM

-Portugal vs Uruguay

Lunes 28 de noviembre- 2:00 PM

Fecha 3

-Corea del Sur vs Portugal

Viernes 2 de diciembre-10:00 AM

-Ghana vs Uruguay

Viernes 2 de diciembre-10:00 AM