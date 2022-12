Achraf Hakimi: "Debemos estar orgullosos; hemos logrado algo histórico para Marruecos y África"

Achraf Hakimi, defensa de la selección de Marruecos , manifestó este sábado, tras terminar en la cuarta posición del Mundial 2022 con una derrota frente a Croacia (2-1), el orgullo y la satisfacción de todo el equipo por haber logrado "algo histórico" para el país y para África.

"Queríamos conseguir el tercer puesto para dar una alegría a nuestros aficionados después de un gran camino que hemos hecho, como es llegar a unas semifinales y a jugar el tercer y cuarto puesto. Tenemos que estar contentos y orgullosos. No pudimos darle esta última victoria, pero vamos con la cabeza alta", explicó.

"Esto no es sólo de Marruecos, es de un continente y un país entero apoyándonos. Hemos puesto un continente arriba, una bandera bien alto y estamos orgullosos del trabajo y todo el camino que hemos hecho", añadió el lateral del París Saint-Germain, que calificó la cuarta posición como "algo histórico".

"Todos los jugadores se merecen un gran recibimiento. En Marruecos está súper contentos y súper orgullosos. No es fácil llegar a unas semifinales. Hay grandes selecciones que no han estado ahí", abundó.

También explicó que este rendimiento les da "energía" para la Copa África. "Vamos con mucha motivación y mucha confianza, después de lo que hemos conseguido ahora", dijo.

Cabe resaltar que Hakimi es muy buen allegado a Kylian Mbappé, con quien comparte vestuario en el PSG de Francia, por lo que no sería tan ‘descabellado’ que el marroquí se incline hacia los ‘bleus’, de cara al crucial encuentro que tendrán este domingo contra Argentina, por la gran final del Mundial de Qatar 2022.

Opinión que también comparte el entrenador de la selección africana, Walid Regragui, quien, después de caer frente a Francia por las semifinales y consolidarse como el cuarto mejor equipo del certamen orbital; llenó de elogios Kylian Mbappé y deseó que pudiera levantar su segunda Copa del Mundo, con tan solo 23 años de edad.

"Es el nuevo Pelé, va persiguiendo sus números y me gustaría que lo ganara. Espero que no tenga demasiada presión", afirmó el entrenador, quien además, analizó lo que será la gran final del Mundial: "Va a ser una final equilibrada. Argentina ha ganado confianza, tienen a un Messi que está a tope. Francia defiende bien, acepta no tener el balón y tiene jugadores muy rápidos. Creo que está al 50-50".

"Francia puede hacer un doblete histórico, no hay más que ver lo que hacen estos últimos 20 años para darse cuenta de que son los mejores del mundo. También de eso estoy orgulloso, he nacido en Francia y soy fruto de su escuela. Se les critica mucho, pero sus jugadores son los mejores del mundo y la selección también", confesó Regragui, que concluyó afirmando que si gana Francia el Mundial podrá "decir que Marruecos ha perdido contra la campeona".